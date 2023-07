Apple veröffentlicht iOS 17 Beta 4: Das ist neu

Die nächste iOS-17-Beta ist da

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Apple hat am Diens­tag­abend die mitt­ler­weile vierte Beta-Version des neuen iPhone-Betriebs­sys­tems iOS 17 veröf­fent­licht. Auch für iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV stehen neue Vorschau-Versionen auf die nächsten Betriebs­system-Aktua­lisie­rungen bereit. Größere Neue­rungen bringen die Updates nicht mit sich. Einige Details haben sich aber doch geän­dert, wie das Online­magazin 9to5mac berichtet.

Unter anderem hat Apple auf die Abschal­tung der Foto­stream-Funk­tion reagiert. Diese war in den bishe­rigen Beta-Versionen von iOS 17 noch enthalten, obwohl bereits klar war, dass es dieses Feature nicht mehr gibt, wenn die neue Betriebs­system-Version offi­ziell veröf­fent­licht wird und für alle Nutzer kompa­tibler Endge­räte zur Verfü­gung steht.

Diese Neue­rungen finden sich im Beta-Update

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Das iPhone hat mit der vierten Beta-Version von iOS 17 darüber hinaus einen Schalter im Menü für die Einstel­lungen bekommen. Mit diesem haben Nutzer die Möglich­keit, die Initi­ierung von AirDrop-Über­tra­gungen durch das Neben­ein­ander-halten zweier iPhones zu unter­binden. Im Zusam­men­hang mit AirPlay gibt es Design-Ände­rungen im Menü.

In der Nach­richten-App hat Apple in iOS 17 Beta 4 das Layout und die Symbole leicht geän­dert. Eben­falls leichte opti­sche Anpas­sungen gibt es für die Schalt­flä­chen in der TV-App. Die Funk­tio­nalität bleibt indes unver­ändert. Auf dem Sperr­bild­schirm hat Apple mit iOS 17 Beta 4 die dünnste Text­option etwas dicker gemacht. Dem Bericht zufolge erin­nert die Neue­rung an die Schrift, die es bereits bei iOS 7 gab.

Fein­schliff statt großer Neue­rungen

Der (inof­fizi­elle) Chan­gelog zeigt: Größere Neue­rungen gibt es beim neuen iPhone-Betriebs­system derzeit nicht. Statt­dessen nutzt Apple neue Beta-Versionen für den Fein­schliff. Dabei werden noch bestehende Soft­ware-Fehler behoben und weitere Opti­mie­rungen vorge­nommen. Voraus­sicht­lich im September wird das Update zusammen mit der Veröf­fent­lichung der iPhone-15-Gene­ration an alle Kunden verteilt.

Auch wenn die Beta-Versionen von iOS 17 bislang einen guten Eindruck hinter­lassen und stabil laufen, gilt weiterhin, dass die Entwick­lung der Soft­ware noch nicht abge­schlossen ist. Der Einsatz auf Produk­tiv­sys­temen ist daher nicht zu empfehlen. In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, wie man die Teil­nahme am Beta-Test wieder beenden kann.