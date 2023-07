iOS 17 Beta 3: Das sind die neuen iPhone-Features

Apple hat am Mitt­woch­abend die dritte Beta-Version von iOS 17 veröf­fent­licht. Diese bringt weitere kleine Neue­rungen für das iPhone mit sich. So wurde die Menü­struktur in der zum Betriebs­system gehö­renden Fotos-App geän­dert. Ein "Drei-Punkte-Menü" am unteren Bild­schirm­rand ersetzt die bisher eigen­stän­digen Punkte zum endgül­tigen Löschen oder Wieder­her­stellen eines Fotos oder Videos im Papier­korb. Live-Fotos lassen sich nun auch wie ein Video behan­deln.

Der Bereich zum "physi­schen Wohl­befinden" in der Apple-Health-App wurde optisch über­arbeitet. Nutzer haben außerdem die Möglich­keit, Erin­nerungen zum Proto­kol­lieren ihrer Stim­mungen einzu­richten, etwa mittags oder am Ende des Tages. Bei Apple Music stehen in einem Unter­menü jetzt zusätz­liche Infor­mationen zum gehörten Song zur Verfü­gung. Opti­sche Verän­derungen bringt auch die Home-App mit sich.

Die bishe­rigen Beta-Versionen von iOS 17 liefen bereits sehr stabil. Seit der Beta 2 hält sich auch der Akku­ver­brauch in Grenzen. Nun geht es um das Einpflegen klei­nerer Neue­rungen und um weitere Fehler­berei­nigungen, bevor das neue Betriebs­system - voraus­sicht­lich zusammen mit der neuen iPhone-Gene­ration im September - für alle Nutzer mit kompa­tiblen Endge­räten zur Instal­lation ange­boten wird.

Weitere Beta-Updates von Apple

iOS 17 Beta 3 ist da

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Zeit­gleich mit iOS 17 Beta 3 hat Apple auch die jeweils dritte Beta-Version von iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 und tvOS 17 zum Down­load bereit­gestellt. Mitt­ler­weile sind auch die für Entwickler bestimmten Beta-Versionen allge­mein und ohne Aufpreis verfügbar. Die Nutzung auf Produk­tiv­geräten ist aller­dings nicht zu empfehlen, da die Entwick­lung der Soft­ware noch nicht abge­schlossen ist.

Einen genauen Termin für die Veröf­fent­lichung der finalen Updates gibt es noch nicht. Die Aktua­lisie­rungen für iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV werden in der Regel im September frei­gegeben. Beim Update für macOS lässt sich Apple übli­cher­weise einige Wochen mehr Zeit.

Bevor iOS 17 veröf­fent­licht wird, steht noch mindes­tens eine klei­nere Soft­ware-Aktua­lisie­rung für das iPhone an. iOS 16.6 ist bereits seit Ende Mai in der Test­phase. Wie berichtet, soll das Update unter anderem mehr Sicher­heit bei der iMessage-Nutzung mit sich bringen.