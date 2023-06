Dauertest: Eine Woche iOS 17 Beta 2 auf dem iPhone

Seit der vergan­genen Woche steht die zweite Beta-Version von iOS 17 zum Down­load bereit. Das Update hatte für unser Test­gerät, ein iPhone 12 Pro Max, einen Umfang von 1,31 GB. Das zeigt, dass Apple gegen­über der ersten Beta-Version für das neue Betriebs­system zahl­reiche Ände­rungen vorge­nommen hat. Doch wie "fühlt" sich die neue Vorab-Version der Firm­ware an? Apple iPhone 12 Pro Max Datenblatt

Nach einer Woche Nutzung - frei­lich auf einem Zweit­gerät, nicht auf dem im Alltag benö­tigten Smart­phone - zeigt sich vor allem ein Effekt: Der Akku des iPhone hält wieder unge­fähr genauso lange durch wie bei Nutzung der stabilen Firm­ware-Version iOS 16.5.1. Es wird auch nicht mehr so warm, wenn es nicht aktiv genutzt wird, sondern einfach nur auf dem Tisch liegt.

iOS 17 Beta 2 ausprobiert

Foto: teltarif.de Bei Nutzung von iOS 17 Beta 1 konnte man fast dabei zusehen, wie sich der Akku entleerte. Das ist bei frühen Vorschau-Versionen von neuer iPhone-Firm­ware nicht unge­wöhn­lich. Im Gegen­teil: Es ist erstaun­lich, wie schnell Apple das Problem bei der dies­jäh­rigen Beta-Phase für das große iPhone-Update in den Griff bekommen hat.

Apple geht zum Fein­schliff über

Abseits dieses Effekts lief auch die erste Beta-Version von iOS 17 schon sehr stabil. Nun geht es um den Fein­schliff, etwa das Hinzu­fügen noch fehlender Funk­tionen, das Über­setzen neuer Menü-Texte, die zunächst nur auf Englisch verfügbar waren und um das Ausbü­geln klei­nerer Fehler. Bereits mit der nächsten Entwickler-Beta könnte Apple auch das öffent­liche Vorschau-Programm starten.

Überblend-Funktion für Apple Music

Screenshot: teltarif.de Nett ist für Apple-Music-Nutzer der mit iOS 17 Beta 2 einge­führte Slider zum Einstellen der Über­blend­zeit zwischen zwei Musik­titeln. Die Über­blen­dungen waren schon in der ersten Beta-Version verfügbar, aber noch nicht indi­vidua­lisierbar. Die Check-in-Funk­tion für iMessage kann nun eben­falls perso­nali­siert werden. Nutzer können so fest­legen, welche Daten an Freunde und Bekannte ggf. weiter­gegeben werden.

Verwir­rung um MicroLocation

Rätsel gibt der neue Menü­punkt mit der Bezeich­nung MicroLocation auf, der im Menü Einstel­lungen - Daten­schutz & Sicher­heit - Ortungs­dienste - System­dienste zu finden ist. Was es damit auf sich hat, wird sich hoffent­lich mit einer der nächsten Beta-Versionen zeigen.

Verwirrender neuer Menüpunkt "MicroLocation"

Screenshot: teltarif.de Auffällig ist auch, dass die E-Mail-App wieder flüs­siger neu eintref­fende elek­tro­nische Post lädt. Hier gab es bei Nutzung von iOS 17 Beta 1 teil­weise Probleme. Optisch leicht verän­dert hat Apple die Telefon-App. Hier werden mit der neuen Firm­ware die auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC ange­kün­digten "Contact Poster" einge­führt.

