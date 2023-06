Test: Eine Woche iOS 17 Beta 1 auf dem iPhone 12 Pro Max

Apple hat in der vergan­genen Woche unmit­telbar im Anschluss an die Keynote zur Entwick­ler­kon­ferenz WWDC die erste Beta-Version von iOS 17 veröf­fent­licht. Diese ist zwar aktuell nur für Program­mierer gedacht. Einen kosten­pflich­tigen Account benö­tigen Inter­essenten aber nicht mehr, wenn sie die Vorab-Version des neuen iPhone-Betriebs­sys­tems auspro­bieren möchten. Der Login auf dem Entwickler-Portal ist ausrei­chend.

Wir haben die iOS 17 Beta 1 auf einem iPhone 12 Pro Max instal­liert und über unsere ersten Erfah­rungen mit der neuen Soft­ware berichtet. Dabei standen vor allem neue Funk­tionen im Vorder­grund. Auch in den vergan­genen Tagen haben wir das iPhone 12 Pro Max des Öfteren zur Hand genommen, um weitere Erfah­rungen mit iOS 17 zu sammeln. Lohnt sich schon jetzt das Update, auch wenn immer vor Beta-Versionen gewarnt wird? Wir haben es auspro­biert.

Akku von 100 auf 0 in weniger als 24 Stunden

iOS 17 Beta 1 im Langzeit-Test

Bild: teltarif.de

Nach gut einer Woche Nutzung ist der Autor dieses Arti­kels in jedem Fall froh, die frühe Beta-Version der neuen iPhone-Firm­ware nicht auf dem Smart­phone instal­liert zu haben, das er im Alltag verwendet. Das Betriebs­system läuft schon sehr stabil, aber es hat seine Macken. Beispiels­weise wird der Akku sehr viel schneller leer als unter iOS 16.5. Teil­weise entleerte sich der Akku inner­halb von weniger als 24 Stunden von 100 auf 0 Prozent.

Den Effekt des hohen Verbrauchs an Akku-Kapa­zität kennen wir schon von früheren Apple-Betas. Das ist auch nicht schlimm. Im Laufe der Beta-Phase hat der Hersteller das Problem in der Vergan­gen­heit immer in den Griff bekommen. Das wird mit hoher Geschwin­dig­keit auch dieses Mal so sein. Wer mit einer frühen Vorschau-Version auf ein neues Betriebs­system arbeitet, muss mit Einschrän­kungen dieser Art rechnen und leben.

Insta­biler Internet-Zugang

Ein weiteres Problem mit iOS 17 Beta 1 auf dem iPhone 12 Pro Max ist die Stabi­lität des Internet-Zugangs. Dieser versagt hin und wieder seinen Dienst, was sofort ersicht­lich ist, da keine E-Mails und Push-Benach­rich­tigungen mehr empfangen werden. Dieser Fehler tritt nur unre­gel­mäßig auf und lässt sich in der Regel beheben, indem das Smart­phone kurz­zeitig in den Flug­zeug­modus versetzt wird.

Bei einem einzigen von etli­chen auf dem iPhone 12 Pro Max konfi­gurierten E-Mail-Accounts kommt es zudem zu Problemen beim Empfang über den IMAP-Server des Provi­ders. Warum das so ist und warum alle anderen E-Mail-Accounts unter iOS 17 Beta 1 tadellos funk­tio­nieren, ist nicht bekannt. Abzu­warten bleibt die weitere Entwick­lung. Das nächste Beta-Update sollte nicht lange auf sich warten lassen.

In einer weiteren Meldung haben wir über erste Erfah­rungen mit iPadOS 17 berichtet.