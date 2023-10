Überhitzungsprobleme: Apple veröffentlicht iOS 17.0.3

Apple veröf­fent­licht ab sofort neue Updates für iPhones und iPad. Die Smart­phones, die mit iOS 17 kompa­tibel sind, bekommen iOS 17.0.3. Für iPads, die mit iPadOS 17 laufen, bekommen entspre­chend das Update auf iPadOS 17.0.3. Insbe­son­dere das Update für die Smart­phone-Modelle des Herstel­lers aus Cuper­tino ist die Soft­ware-Aktua­lisie­rung wichtig.

Nach dem Release der iPhone-15-Serie geriet Apple in die Schlag­zeilen, weil Nutzer Über­hit­zungs­pro­bleme beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max monierten. Je nach Anwen­dung sollen die Geräte bis zu 44 Grad warm werden. Apple reagierte kürz­lich auf die Über­hit­zungs­pro­bleme. In den ersten Tagen der Nutzung eines neuen iPhones sei es grund­sätz­lich aufgrund von Hinter­grund­pro­zessen normal, dass das Gerät heißer als gewöhn­lich werde. iPhone 15 Pro

Bild: teltarif.de Zudem sei ein Fehler in iOS 17 entdeckt worden, der das Über­hit­zungs­pro­blem der neuen Gene­ration verstärke. Weitere Probleme sollen bestimmte Apps von Dritt­anbie­tern machen. Das neue Titan­design der iPhone-15-Pro-Vari­anten sei aber nicht für die heiß laufenden Geräte verant­wort­lich. Die Probleme sollen mit einem Soft­ware-Update behoben werden. Dabei handelt es sich nun um iOS 17.0.3.

iOS 17.0.3: Kurzes Chan­gelog

Wir instal­lierten das Update auf iOS 17.0.3 heute Morgen auf ein in der Redak­tion genutztes iPhone 14 Pro. Im Chan­gelog fasst sich Apple kurz. Zur 451 MB großen Soft­ware-Aktua­lisie­rung schreibt der Konzern: "Dieses Update enthält wich­tige Fehler­berei­nigungen und Sicher­heits­updates. Zudem wird ein Problem behoben, das zu einer Über­hit­zung des iPhone führt."

Konkret ange­spro­chen werden iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max in diesem Chan­gelog nicht. Es kann also sein, dass der vermeint­liche Bug in iOS 17 sowie die von Dritt­anbieter-Apps mögli­cher­weise verur­sachten Probleme weitere iPhone-Modelle über­hitzen lassen. Software-Update auf iOS 17.0.3

Screenshot: teltarif.de Für ein eben­falls in der Redak­tion genutztes iPad Pro 12,9 Zoll (2020) stand das Update auf iPad OS 17.0.3 zur Verfü­gung. Die Down­load-Größe belief sich auf 177,4 MB. Dem Chan­gelog zufolge enthält das Update Fehler­berei­nigungen und Sicher­heits­updates, weshalb es allen Nutzern empfohlen wird.

Das iPhone 15 Pro landete bereits im Test­labor von teltarif.de. Wie sich das Flagg­schiff in der Praxis geschlagen hat, lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.