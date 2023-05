iOS 16.5 kommt nächste Woche: Release Candidate verfügbar

Kommende Woche will Apple die finalen Versionen von iOS 16.5, iPadOS 16.5, macOS 13.4, watchOS 9.5 und tvOS 16.5 veröf­fent­lichen. Damit wird Beta-Phase, die knapp einein­halb Monate gedauert hat, beendet. Bereits am Diens­tag­abend hat der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern die Release Candi­dates der neuen Firm­ware-Vari­anten für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV zum Down­load bereit­gestellt.

Die Release Candi­dates waren früher auch unter der Bezeich­nung Golden Master bekannt. Dabei handelt es sich bereits um die Soft­ware-Versionen, die Apple an alle Kunden mit kompa­tiblen Endge­räten verteilt. Sollten sich in den letzten Tagen vor der Veröf­fent­lichung noch Soft­ware-Fehler zeigen, hat das Unter­nehmen aber die Chance, kurz­fristig nach­zubes­sern.

Neue Soft­ware bringt nur kleine Verbes­serungen

iOS 16.5 kündigt sich an

Foto: teltarif.de Im Chan­gelog zu iOS 16.5 nennt Apple einen neuen "Pride-Fest-Hinter­grund" für den Sperr­bild­schirm des iPhone. Davon abge­sehen bringt die neue Betriebs­system-Version den Angaben zufolge vor allem Fehler­berei­nigungen mit sich. So hat der Hersteller nach eigener Darstel­lung unter anderem ein Problem behoben, das dafür gesorgt hat, dass Spot­light mögli­cher­weise nicht mehr reagiert.

Eine weitere Fehler­berei­nigung betrifft die Podcast-Nutzung über Apple CarPlay. Hier kam es offenbar beim Einsatz der Podcast-App von Apple zum Problem, dass Inhalte nicht geladen werden konnten. Eben­falls behoben wurde der Fehler, dass Einstel­lungen für die Bild­schirm­zeit teil­weise zurück­gesetzt oder nicht auf allen Geräten synchro­nisiert wurden. Nicht erwähnt hat Apple die neue Möglich­keit, Bild­schirm-Aufzeich­nungen per Siri zu starten.

iOS 17: Erste Beta Anfang Juni

Mit iOS 16.5 steht nun vermut­lich das letzte Update vor der Vorstel­lung von iOS 17 Anfang Juni an. Da die neue Haupt­ver­sion erst im Herbst an alle Kunden verteilt wird, könnte es aber in den kommenden Monaten noch weitere "Punkt-Updates" geben - etwa um weitere Soft­ware­fehler zu beheben oder für mehr Sicher­heit zu sorgen.

Sicher­heits­lücken kann Apple mitt­ler­weile auch mit klei­neren Aktua­lisie­rungen schließen. Das wurde mit iOS 16.4.1 (a) erst­mals prak­tiziert. Wie berichtet, können diese Mini-Updates auch wieder deinstal­liert werden, wenn es zu tech­nischen Problemen kommt.