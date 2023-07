iOS 16.6 für das iPhone vor dem Start: Das ist neu

Apple hat den Release Candi­date von iOS 16.6 veröf­fent­licht. Dieser entspricht in der Regel der finalen Soft­ware-Version, die voraus­sicht­lich in den nächsten Tagen verteilt wird.

Update für das iPhone

Bild: teltarif.de Apple hat am Diens­tag­abend den Release Candi­date von iOS 16.6 für das iPhone veröf­fent­licht. Das ist die Soft­ware-Version, die früher auch unter der Bezeich­nung Golden Master bekannt war. Dabei handelt es sich um die finale Vari­ante des neuen Betriebs­sys­tems, die aber zunächst in den Beta-Tets geschickt wird, bevor sie an alle Nutzer mit kompa­tiblen Endge­räten verteilt wird.

Sollten sich in den kommenden Tagen noch Fehler zeigen, hätte Apple noch die Möglich­keit, die Soft­ware vor der Veröf­fent­lichung anzu­passen. Diese Option hat der Hersteller in der Vergan­gen­heit mehr­fach genutzt. Im Fall von iOS 16.6 ist damit nicht zu rechnen, denn die Beta-Versionen liefen bereits sehr stabil. Zudem hat Apple in den Release Candi­date keine sicht­baren Neue­rungen inte­griert.

Der Hersteller selbst spricht im Zusam­men­hang mit iOS 16.6 vor allem von Fehler­berei­nigungen. Neue Funk­tionen deuten sich nicht an. Das ist wenige Wochen vor der Veröf­fent­lichung des großen Updates auf iOS 17 auch nicht zu erwarten. Vergan­gene Woche hatte Apple nicht nur eine neue Vorschau-Version von iOS 17 für Entwickler veröf­fent­licht, sondern auch die öffent­liche Beta-Phase für das große iPhone-Update einge­läutet.

Updates auch für iPad, Mac und weitere Geräte

Bild: teltarif.de Neben dem Release Candi­date für das iPhone hat Apple auch weitere RC-Vari­anten veröf­fent­licht. Auf Tablets des ameri­kani­schen Herstel­lers kann iPadOS 16.6 RC instal­liert werden. Für den Mac steht die RC-Version von macOS 13.5 zur Instal­lation bereit. Eben­falls verfügbar sind watchOS 9.6 RC für die Apple Watch und tvOS 16.6 RC für das Apple TV.

Auch für iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV bringen die Aktua­lisie­rungen kaum nennens­werte Neue­rungen mit sich. Im Code der Beta-Version von iOS 16.6 wurden beispiels­weise Hinweise auf einen "Contact Veri­fica­tion Key" gefunden. Es ist aber unklar, inwie­weit dieses Sicher­heits-Feature für iMessage bereits jetzt ange­boten oder doch erst mit iOS 17 frei­geschaltet wird.

