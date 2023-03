Apple hat am Diens­tag­abend die Release Candi­dates von iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3, watchOS 9.4 und tvOS 16.4 veröf­fent­licht. Dabei handelt es sich in der Regel um die Soft­ware, die der Hersteller wenige Tage später an alle Kunden verteilt. Sollten zum Ende der Beta-Phase doch noch Fehler gefunden werden, nutzt Apple in der Regel die Möglich­keit, vor der Vertei­lung an alle Kunden nach­zubes­sern.

Einem Bericht von 9to5mac zufolge wurden im Release Candi­date der neuen iPhone-Firm­ware Hinweise auf ein neues Produkt gefunden, das von Apple bislang nicht offi­ziell ange­kün­digt wurde. Dabei handelt es um die Beats Studio Buds+, also neue Head­sets. Diese sollen dem Bericht zufolge zwar Funk­tionen wie die Siri-Sprach­steue­rung unter­stützen, aber eigene Chips für die Marke Beats anstelle der H1- bzw. H2-Bauteile von Apple verwenden. iOS 16.4 RC veröffentlicht

Foto: teltarif.de Über die Neue­rungen, die iOS 16.4 mit sich bringen wird, haben wir bereits im Zusam­men­hang mit früheren Beta-Versionen der Soft­ware berichtet. Das Update könnte aber auch Voraus­set­zung für die Nutzung von Apple Music Clas­sical sein. Der seit langem ange­kün­digte neue Strea­ming­dienst soll ab 28. März verfügbar sein. Inter­essenten haben bereits die Möglich­keit, sich für die App vormerken zu lassen.

watchOS 9.4 bringt wich­tiges Apple-Watch-Feature

Einem Bericht des iPhone-Ticker zufolge erhält auch die Apple Watch mit dem voraus­sicht­lich ab der kommenden Woche verfüg­baren Update auf watchOS 9.4 ein wich­tiges neues Feature, das sich im Menü "Töne & Haptik" der Einstel­lungen verbirgt. Hier kann die Option "Für 'Ton aus' abde­cken" ein- und ausge­schaltet werden.

Zur Erklä­rung heißt es im Menü: "Ist diese Option akti­viert und Du erhältst einen Hinweis, kannst Du auf der Apple Watch den Ton stumm­schalten, indem Du das Display mindes­tens drei Sekunden lang mit Deiner Hand­fläche abdeckst. Zur Bestä­tigung fühlst Du einen kurzen Tap." Unter dem Strich bedeutet das unter anderem, dass Wecker nicht mehr auto­matisch stumm­geschaltet werden, wenn das Display der Smart­watch mit der Hand abge­deckt wird.

Im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC werden wir voraus­sicht­lich im Juni einen ersten Ausblick auf iOS 17 zu sehen bekommen. Den Termin der WWDC wurde bislang von Apple nicht offi­ziell ange­kün­digt. Denkbar wäre, dass der Konzern noch abwägt, die Veran­stal­tung erst­mals seit der Corona-Pause wieder vor Ort statt weit­gehend nur virtuell durch­zuführen. In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, welche Neue­rungen mit iOS 17 zu erwarten sein könnten.