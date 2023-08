Bericht: iOS 17 ist nicht das nächste iPhone-Update

iOS 16.7 in Planung

iOS 17 wird nicht das nächste Update sein, das Apple iPhone-Besit­zern anbietet. Einem Bericht des Online­maga­zins 9to5mac zufolge plant der ameri­kani­sche Konzern, zuvor noch die Version 16.7 des Betriebs­sys­tems anzu­bieten. Wenn diese Infor­mation stimmt, sollte in Kürze mit dem Start der Beta-Phase zu rechnen sein. Welche Neue­rungen die neue Firm­ware mitbringt, ist bislang nicht bekannt.

Ein siebtes "Punkt-Update" wäre für ein iPhone-Betriebs­system nicht neu. Im vergan­genen Jahr hatte Apple die erste und einzige Beta-Version von iOS 15.7 zusammen mit der finalen Beta von iOS 16 veröf­fent­licht. Das stabile Update auf iOS 15.7 für jeder­mann hatte Apple zusammen mit iOS 16 am 12. September veröf­fent­licht und enthielt eine Reihe von Fehler­behe­bungen und Sicher­heits­ver­bes­serungen. Ähnlich könnte Apple auch in diesem Jahr vorgehen.

Ein letztes Update von iOS 16 ist trotz der bevor­ste­henden Veröf­fent­lichung von iOS 17 durchaus sinn­voll. Zum einen bekommen iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X keinen Zugriff auf iOS 17. Zum anderen könnte Apple - wie im vergan­genen Jahr - für eine Über­gangs­zeit allen Kunden anbieten, auf iOS 16.x zu verbleiben oder auf die neue Betriebs­system-Version umzu­steigen.

Tests für iOS 17.1

Wie es im Bericht weiter heißt, verzeich­nete 9to5mac in den vergan­genen Wochen einen leichten Anstieg von Nutzern, die mit iOS 17.1 auf die Webseite des Unter­neh­mens zugreifen. Für Entwickler oder gar Teil­nehmer am öffent­lichen Beta-Programm ist diese Version noch nicht zugäng­lich. Bei Apple wird das erste "Punkt-Update" für iOS 17 aber intern offenbar bereits getestet.

Unklar ist, wann der Konzern auch externe Tests dieser Firm­ware-Version erlaubt. Die Beta könnte nach Veröf­fent­lichung der finalen Vari­ante von iOS 17 bereit­gestellt werden. Als Neue­rungen wären die geplante Tage­buch-App, zusätz­liche AirDrop-Verbes­serungen und gemein­same Wieder­gabe­listen in Apple Music denkbar. Diese Features hat Apple ange­kün­digt. Sie sind aber in der ersten Version von iOS 17 noch nicht enthalten.

