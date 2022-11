iPhone: iOS 16.2 kommt mit weiteren Feature-Upgrades

Apple arbeitet an der neuen iPhone-Firm­ware iOS 16.2. Das nächste größere Soft­ware-Update für das iPhone könnte noch in diesem Jahr offi­ziell veröf­fent­licht werden. Am Diens­tag­abend hat der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern die dritte Beta-Version zum Down­load frei­gegeben, die auch wieder einige Neue­rungen mit sich bringt.

Eine Verän­derung betrifft die Always-on-Funk­tion, die die Displays von iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max an Bord haben. Anwender können über das Menü "Anzeige & Hellig­keit" des Smart­phones jetzt auswählen, ob Hinter­grund­bild und Benach­rich­tigungen ange­zeigt werden sollen, wenn das Gerät gerade nicht aktiv genutzt wird. Beta-Update fürs iPhone

Foto: teltarif.de Wer sich für das Abschalten von Hinter­grund­bild und Benach­rich­tigungen entscheidet, sieht im "Always-on-Modus" nur noch die Uhrzeit und Widgets, sofern der Sperr­bild­schirm vom Nutzer um Widgets erwei­tert wurde. Sobald das iPhone-Display ange­tippt oder das Gerät in die Hand genommen wird, werden alle Inhalte wieder ange­zeigt.

Weitere Neue­rungen in früheren Beta-Versionen

Bereits mit der ersten Beta-Version von iOS 16.2 hat Apple die Free­form-App einge­führt. Diese wurde bereits auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni ange­kün­digt. Mit der zweiten Beta-Version wurde unter anderem ein Medi­kamente-Widget für den Sperr­bild­schirm einge­führt. Live-Akti­vitäten der TV-App können häufiger aktua­lisiert werden.

Neue Features für Always-on-Funktion

Screenshot: teltarif.de Mit iOS 16.2 könnte auch die Notruf-SOS-Funk­tion für die vier Modelle des iPhone 14 in Europa frei­geschaltet werden. Für die Akti­vie­rung der Funk­tion in den USA und in Kanada war zwar keine weitere iOS-Aktua­lisie­rung erfor­der­lich. Frei­schal­tung von Diensten für weitere Regionen gingen bei Apple aber auch in der Vergan­gen­heit oft mit neuen iOS-Versionen einher.

Freunde klas­sischer Musik warten außerdem noch auf die Strea­ming-App von Apple, die sich speziell diesem Genre widmet. Die Anwen­dung war für 2022 ange­kün­digt. Sollte Apple diesen Zeit­plan einhalten wollen, wäre es an der Zeit, Apple Music Clas­sical für die Kunden frei­zugeben. Bereits im Quell­code der Beta-Version von iOS 15.5 wurden Hinweise auf den neuen Strea­ming-Dienst gefunden.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, inwie­fern Apple wegen falscher Daten­schutz-Verspre­chen in der Kritik steht.