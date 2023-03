Apple hat die neue Betriebs­system-Version iOS 16.4 für das iPhone veröf­fent­licht. Wie berichtet ist in der vergan­genen Woche bereits der Release Candi­date zum Down­load bereit­gestellt worden. Das Update bringt eine Reihe neuer Features mit sich. Unter anderem sind 21 neue Emojis verfügbar. Dazu gehören Tiere, Hand­gesten und weitere Objekte. Die Symbole sind über die Emoji-Tastatur verfügbar.

Neu sind auch Benach­rich­tigungen für Web-Apps, die auf einem der Start­bild­schirme plat­ziert werden. Dieses Feature wurde bereits auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni 2022 ange­kün­digt, aber erst jetzt umsetzt. Abzu­warten bleibt, welche Online­dienste die Funk­tion nutzen werden.

Stim­miso­lation für bessere Sprach­ver­ständ­lich­keit bei Anrufen

iOS 16.4 steht zum Download bereit

Foto: teltarif.de

Eine weitere Neue­rung zeigte sich erst­mals im Release Candi­date der neuen Firm­ware-Version. Die Stim­miso­lation genannte Funk­tion soll uner­wünschte Neben­geräu­sche bei Tele­fonaten ausblenden. Das Leis­tungs­merkmal ist im Kontroll­zen­trum des iPhone zu finden, nachdem eine Sprach­ver­bin­dung aufge­baut wurde.

Das neue Album "Dupli­kate" in der Fotos-App von Apple soll bei der Erken­nung doppelter Fotos und Videos in einem gemeinsam genutzten iCloud-Foto­archiv helfen. iOS 16.4 bringt auch VoiceOver-Unter­stüt­zung für Karten in der zum Betriebs­system gehö­renden Wetter-App mit. Eben­falls neu ist die barrie­refreie Einstel­lung zum auto­mati­schen Abblenden von Videos, wenn Licht­blitze oder Stro­boskop-Effekte erkannt werden.

iOS 16.4 sorgt auch für Fehler­berei­nigungen

Das Update behebt außerdem ein Problem, bei dem "Ask to Buy"-Anfragen von Kindern mögli­cher­weise nicht auf dem Gerät der Eltern sichtbar waren. Nach der Instal­lation von iOS 16.4 sollen sich außerdem Matter-kompa­tible Ther­mostate wieder einwand­frei nutzen lassen, wenn sie mit Apple Home gekop­pelt sind. Zuletzt trat dem Chan­gelog für die neue iPhone-Firm­ware zufolge der Effekt auf, dass die Ther­mostate nicht mehr reagiert haben.

Aber­mals hat Apple auch Korrek­turen für die Sturz­erken­nung bei iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max) vorge­nommen. Damit will der Hersteller Fehl­alarmen vorbeugen, wie sie in den vergan­genen Monaten immer wieder vorkamen. Darüber hinaus dürfte das Update auch Sicher­heits­lücken schließen.

Neue Betriebs­system-Versionen hat Apple auch für iPad, Apple Watch, Apple TV und Mac (Mac OS Ventura 13.3) veröf­fent­licht. Ferner gibt es iOS 15.7.4 für ältere iPhone-Modelle. Es kann sich lohnen auch bei anderen älteren Geräten nach Updates zu schauen.