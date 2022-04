iOS 16 vor dem Start: Das bringt die neue iPhone-Software

Apple-Chef Tim Cook

Foto: dpa Am 6. Juni findet die Eröff­nungs-Keynote zur Entwick­ler­kon­ferenz von Apple, der WWDC 2022, statt. Wenn Apple am Zeit­plan aus den Vorjahren fest­hält, werden noch am glei­chen Abend erste Beta-Versionen der neuen Betriebs­sys­teme des ameri­kani­schen Herstel­lers zum Down­load ange­boten. Dazu wird auch iOS 16 gehören, das nächste große Soft­ware-Update für das iPhone.

Laut ameri­kani­schen Medi­enbe­richten wird es bei der Benut­zer­ober­fläche keine wesent­lichen Ände­rungen geben - und das, obwohl Apple seit einem mit iOS 7 einge­führten Rede­sign ledig­lich klei­nere Neue­rungen vorge­nommen hat. Verbes­serungen werden aber unter anderem für die Darstel­lung von Benach­rich­tigungen erwartet. Dazu erwartet Mark Gurman von Bloom­berg, der sehr gute Kontakte zu Apple-Kreisen hat, neue Health-Tracking-Features.

Wie es weiter heißt, bereitet iOS 16 auch die Einfüh­rung eines Mixed-Reality-Headset von Apple vor. Denkbar wäre demnach, dass der ameri­kani­sche Tech­nologie-Konzern ein solches Produkt Ende 2022 oder spätes­tens 2023 auf den Markt bringt. Bislang gab es zwar immer wieder Speku­lationen zu einem Mixed-Reality-Headset von Apple. Termine für mögliche Produkt-Ankün­digungen kursierten in der Gerüch­teküche aber bisher nicht.

Neue Multi­tas­king-Funk­tion für das iPad

Foto: dpa Bran­chen­spe­kula­tionen zufolge könnte das iPad mit iPadOS 16 eine neue Multi­tas­king-Funk­tion bekommen. Keine Details gibt es bislang dazu, welche Ände­rungen Apple vornehmen könnte, nachdem der Hersteller bereits in den vergan­genen Jahren immer wieder neue Features einge­führt hat, um beispiels­weise auch mehrere Anwen­dungen parallel auf dem Tablet zu nutzen.

Umfang­rei­cher als für iPhone und iPad werden Gurman zufolge die Neue­rungen für die Apple Watch ausfallen. Dabei geht es um Gesund­heits-Features und das Tracking von Akti­vitäten. watchOS 8 brachte nur wenige Neue­rungen mit sich, sodass es durchaus logisch erscheint, dass Apple seinen Smart­wat­ches in diesem Jahr wieder ein größeres Update mit auf den Weg gibt.

Neben der Soft­ware soll die Apple Watch in diesem Jahr auch ein größeres Hard­ware-Upgrade bekommen. Denkbar sind ein neues Design und die Möglich­keit, die Mobil­funk-Schnitt­stelle der Cellular-Versionen auch im Ausland zu nutzen. Im Gegenzug zum Markt­start einer neuen Smart­watch-Gene­ration wird die Apple Watch Series 3 voraus­sicht­lich einge­stampft.