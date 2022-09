iOS 16 für das Apple iPhone ab sofort verfügbar

iOS 16 verfügbar

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Wie von Apple im Anschluss an das Special Event am vergan­genen Mitt­woch ange­kün­digt, ist die finale Version von iOS 16 ab sofort verfügbar. Test­ver­sionen des neuen Betriebs­sys­tems für das iPhone stehen bereits seit Juni zur Verfü­gung. Im Anschluss an die Keynote am Mitt­woch wurden die Release Candi­dates veröf­fent­licht. Jetzt wird das Update allen Kunden mit kompa­tiblen Endge­räten ange­boten.

iOS 16 kann auf dem Phone 8, dem iPhone 8 Plus, dem iPhone SE der zweiten Gene­ration und allen neueren Smart­phones von Apple instal­liert werden. iPhone 6S (Plus), iPhone­7 (Plus) und das iPhone SE der ersten Gene­ration sind mit der neuen Betriebs­system-Version nicht kompa­tibel und verbleiben auf iOS 15.x. Wie das Beispiel von iOS 12.5.6 für noch ältere Geräte zeigt, verteilt Apple aber zumin­dest Sicher­heits-Aktua­lisie­rungen auch für Geräte, die mit der neuesten Firm­ware nicht kompa­tibel sind.

Für die Apple Watch steht ab sofort das Update auf die watchOS-Version 9 zur Verfü­gung. Auch diese Firm­ware konnte als Beta-Version schon seit Juni getestet werden. Das Update ist für die Apple Watch Series 4 und alle neuen Handy-Uhren von Apple verfügbar. Die Apple Watch Series 3 verbleibt auf watchOS 8.x. Für noch ältere Versionen der Smart­watch für das iPhone war schon bei watchOS 6.3 Schluss.

Daten­siche­rung kann nicht schaden

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Wer ein Soft­ware-Update durch­führen möchte, muss vor allem Zeit mitbringen. Insbe­son­dere in den ersten Stunden nach Frei­gabe der neuen Betriebs­system-Versionen kann es zu Über­las­tungen der Server von Apple kommen. Daher müssen iPhone- und Apple-Watch-Besitzer damit rechnen, dass der Umstieg auf die neue Firm­ware mehr Zeit als erwartet in Anspruch nimmt.

Alle Daten und Einstel­lungen werden beim Firm­ware-Update über­nommen. Es kann dennoch nicht schaden, eine Daten­siche­rung der aktu­ellen iPhone-Konfi­gura­tion in der iCloud oder lokal am Mac oder Windows-PC durch­zuführen.

In den kommenden Tagen sehen wir uns die finalen Versionen der neuen Betriebs­sys­teme für iPhone und Apple Watch etwas genauer an. Einen ersten Test zu iOS 16 haben wir auf Basis einer der Beta-Versionen bereits durch­geführt.