iOS 16.4 Beta 3 zeigt weitere neue Funktionen fürs iPhone

Apple hat die dritte Beta-Version von iOS 16.4 veröf­fent­licht. Damit wird unter anderem die Teil­nahme am Beta-Programm für das iPhone verein­facht.

Sicherheits-Patches können zu Problemen führen

Screenshot: teltarif.de Apple hat die dritte Beta-Version von iOS 16.4 veröf­fent­licht. Diese bringt Verbes­serungen für die Möglich­keit mit sich, Test-Vari­anten neuer iOS-Versionen auszu­pro­bieren. Schon zuvor war es möglich, Beta-Updates über das Menü Einstel­lungen - Allge­mein - Soft­ware­updates von iPhone und iPad einzu­schalten. Die öffent­liche Beta-Version steht allen Inter­essenten offen. Die in der Regel etwas früher verteilte Vari­ante für Entwickler steht nur zur Auswahl, wenn das iPhone mit einer Apple-ID genutzt wird, die zu einem kosten­pflich­tigen Entwickler-Account gehört.

Die neue Beta-Version von iOS 16.4 erlaubt nun auch, speziell für die Teil­nahme am Beta-Programm eine alter­native Apple-ID anzu­geben. So kann beispiels­weise für iCloud und AppStore ein privater Apple-Account verwendet werden, während für Beta-Updates ein separat ange­legter Entwickler-Zugang genutzt wird. Die bisher übliche Lösung, die Instal­lation von Beta-Updates über die Instal­lation entspre­chender Profile zu steuern, entfällt künftig.

Neue Sicher­heits-Richt­linien

Screenshot: teltarif.de Apple arbeitet einem MacRumors-Bericht zufolge weiter an der Verbes­serung der Rapid Secu­rity Response Funk­tion (RSR), die in iOS 16, iPadOS 16 und macOS 13 inte­griert ist. Dabei handelt es sich um kleine Updates, die unab­hängig von neuen Betriebs­system-Versionen veröf­fent­licht werden können. Genutzt wurde die Funk­tion bislang nur im Beta-Programm - offenbar weil die auf diesem Weg verteilten Sicher­heits-Patches noch nicht in allen Fällen reibungslos funk­tio­nieren.

Aus dem Code der neuen Beta-Version von iOS 16.4 geht hervor, dass sich manche Apps direkt nach dem Start wieder auto­matisch schließen, wenn ein Sicher­heits-Mini-Update instal­liert wurde. Daher hat Apple im Menü Einstel­lungen - Allge­mein - Info die Möglich­keit geschaffen, den Patch zu deinstal­lieren. Dazu muss der Punkt "iOS-Version" ange­klickt werden. Im Unter­menü findet sich dann die Option "Sicher­heits­maß­nahme entfernen"

"Car Key" nur noch über UWB

Eine weitere Neue­rung sind offenbar Vorbe­rei­tungen dafür, die NFC-Nutzung für "Car Key" abzu­schalten. Für "Car Key" geeig­nete Fahr­zeuge lassen sich demnach künftig nur noch über Ultra Wide Band (UWB) öffnen. Nicht zuletzt soll der Satel­liten-Notruf bei den vier iPhone-14-Modellen noch in diesem Monat in weiteren Ländern starten. Ob dazu iOS 16.4 die Grund­lage legt, ist nicht bekannt. In Deutsch­land wurde das Feature Ende vergan­genen Jahres unab­hängig von einer neuen iOS-Version server­seitig akti­viert.

