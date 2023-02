Apple bringt iOS 16.4 auf den Weg: Das ist neu

Apple hat am Donners­tag­abend iOS 16.4 Beta 1 und weitere Beta-Updates veröf­fent­licht. Diese bringen zahl­reiche Neue­rungen mit sich.

Apple hat am Donners­tag­abend die ersten Beta-Versionen von iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3, watchOS 9.4 und tvOS 16.4 veröf­fent­licht. Diese bringen zahl­reiche Neue­rungen mit sich. Dazu gehören neue Emojis für iPhone- und iPad-Nutzer und Push-Benach­rich­tigungen von Web-Apps, die auf dem Start­bild­schirm plat­ziert werden. Dieses Feature wurde bereits auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni 2022 ange­kün­digt, bislang aber nicht umge­setzt.

Verän­dert hat Apple auch die Möglich­keit, eine Beta-Version von iOS oder iPadOS zu instal­lieren. Die Instal­lation von Beta-Profilen ist nicht mehr erfor­der­lich. Statt­dessen kann die Nutzung von Beta-Versionen des jewei­ligen Betriebs­sys­tems direkt im Menü Einstel­lungen - Allge­mein - Soft­ware­updates ein- oder ausge­schaltet werden. Unter­schieden wird zwischen der Beta-Version für Entwickler und der öffent­lichen Beta-Version, wobei die Vari­ante für Entwickler nur auf Geräten ange­zeigt wird, die mit einer Apple-ID genutzt werden, für die ein Entwickler-Zugang ange­meldet wurde.

Neue Funk­tionen in Podcast- und Musik-App

Erste Beta von iOS 16.4 verfügbar

Screenshot: teltarif.de Die Podcast-App von Apple hat neue Optionen bekommen. So werden jetzt auch Kanäle ange­zeigt, und über das CarPlay-Menü im Auto sind nun auch die Punkte "als nächstes" und "zuletzt gespielt" verfügbar. Eine Browse-Funk­tion soll Inhalte anzeigen, die für den Kunden anhand seiner bishe­rigen Nutzungs­gewohn­heiten inter­essant sein könnten. Bislang blieb die Podcasts-App hinter den Features von Dritt­anbieter-Anwen­dungen zurück, weswegen viele Anwender Programme wie Over­cast, Pocket Casts oder Down­cast bevor­zugen.

In der Musik-App besteht nun ein schnel­lerer Zugriff auf die eigenen Profil-Einstel­lungen. Am iPhone lässt sich jetzt im Menü Einstel­lungen - Allge­mein - Info - Abde­ckung nicht nur nach­sehen, ob und wie lange eine mögliche Apple-Care-Abde­ckung noch besteht. Das Feature ist zusätz­lich für mit dem Smart­phone verbun­dene Geräte wie eine Apple Watch und AirPods verfügbar.

Verbes­serungen für Satel­liten-Notruf

Beta-Updates im Menü aktivierbar

Screenshot: teltarif.de Apple berück­sich­tigt mit dem Update auch das neue Netz­werk Mast­odon. Wird in der Nach­richten-App ein Link zu einem Beitrag auf Mast­odon verschickt, wird nun neben einem Foto auch eine Vorschau des jewei­ligen Inhalts ange­zeigt. Für das Feature "Notruf SOS via Satellit" erhalten die Nutzer nun genauere Infor­mationen darüber, wann der nächste Satellit vorbei­zieht. Für Kunden in den USA legt Apple mit iOS 16.4 auch die Grund­lage zur Einfüh­rung von Apple Card Savings.

Die neue iOS-Version schaltet für Besitzer türki­scher SIM-Karten die Möglich­keit frei, 5G-Netze zu nutzen. Für Kunden von T-Mobile US wird 5G-Stan­dalone frei­geschaltet, sodass der neue Netz­stan­dard auch unab­hängig vom LTE-Netz genutzt werden kann. Abzu­warten bleibt, wann Apple die neuen Betriebs­system-Versionen final veröf­fent­licht. Erst vor wenigen Tagen hatte der Hersteller das Update auf iOS 16.3.1 zum Down­load bereit­gestellt.