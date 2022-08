iPhone: Letzte Beta für iOS 16 jetzt verfügbar

Apple hat am Montag­abend die voraus­sicht­lich letzte Beta-Version von iOS 16 veröf­fent­licht. Am 7. September ist der Release Candi­date zu erwarten.

Apple hat am Montag­abend die achte und voraus­sicht­lich letzte Beta-Version von iOS 16 veröf­fent­licht. Neue Funk­tionen sind im Beta-Update nicht enthalten. Die neuer­liche Aktua­lisie­rung wurde vermut­lich ausschließ­lich zur Behe­bung bishe­riger Soft­ware-Fehler genutzt, wobei die Vorschau-Versionen von iOS 16 im Dauer-Test von teltarif.de mit dem iPhone 13 Pro Max auch in der Vergan­gen­heit sehr stabil liefen. iOS 16 Beta 8 verfügbar

Bild: teltarif.de Am Mitt­woch nächster Woche, also am 7. September, wird Apple im Rahmen eines Special Events unter anderem seine neuen Smart­phones der iPhone-14-Reihe vorstellen. Die Geräte sind voraus­sicht­lich ab 9. September vorbe­stellbar und ab 16. September erhält­lich. Die Auslie­ferung erfolgt bereits mit iOS 16, sodass parallel auch das Update auf die Betriebs­system-Version für bereits im Markt befind­liche Geräte verfügbar sein wird.

Zeit­plan für die iOS-16-Veröf­fent­lichung

Wenn Apple seinen Gewohn­heiten aus den vergan­genen Jahren treu bleibt, wird der Release Candi­date von iOS 16 am 7. September im Anschluss an die Keynote verfügbar sein. Dieser war früher auch als Golden Master Version bekannt und entspricht in der Regel bereits der Vari­ante der Soft­ware, die wenige Tage später auch offi­ziell verteilt wird. Sollten noch gravie­rende Fehler gefunden werden, könnte Apple beispiels­weise am 9. September noch einen zweiten Release Candi­date nach­schieben.

Die finale Version von iOS 16 ist in der Woche ab 12. September, in jedem Fall aber vor dem 16. September, zu erwarten. Im vergan­genen Jahr war das Update auf iOS 15 bereits am Montag nach der iPhone-Keynote verfügbar. Somit wäre es denkbar, dass Apple iOS 16 am 12. September offi­ziell veröf­fent­licht. Wahr­schein­lich ist die Frei­gabe des Down­loads gegen 19 Uhr deut­scher Zeit.

iPadOS 16 kommt später

Neben iOS 16 wird für über­nächste Woche auch die finale Version von watchOS 9 erwartet, zumal die neuen Apple-Watch-Modelle voraus­sicht­lich zusammen mit dem iPhone 14 vorge­stellt und ausge­lie­fert werden. Auch tvOS 16 könnte parallel zur neuen Soft­ware für iPhone und Apple Watch verfügbar sein. Apple räumte aller­dings bereits offi­ziell ein, dass sich die Veröf­fent­lichung von iPadOS 16 verzö­gern wird.