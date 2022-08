iPhone: iOS 16 Beta 5 bringt beliebtes Feature zurück

Apple hat am Montag­abend die fünfte Beta-Version von iOS 16 veröf­fent­licht. Diese bringt eine Funk­tion auf den Sperr- und Start­bild­schirm der iPhone-Modelle mit Display-Ausspa­rung (Notch) zurück, die für die meisten anderen Smart­phones selbst­ver­ständ­lich sind: Der Lade­stand des Akkus kann nicht nur in Balken­form, sondern in Prozent ange­zeigt werden. iOS 16 Beta 5 ist da

Foto: teltarif.de Auch bei iPhone-Modellen ohne Notch gab es diese Anzeige immer. Die Display-Ausspa­rung sorgte aber dafür, dass Apple auch wich­tige Infor­mationen ins Kontroll­zen­trum des iPhone verbannen musste. Am linken und rechten Display-Rand war schlicht nicht mehr genug Platz, um alle rele­vanten Details - beispiels­weise auch zu einer aktiven Rufum­lei­tung - anzu­zeigen.

Bei iOS 16 Beta 5 hat Apple die Akku­stand-Anzeige in Prozent in den Lande­stand-Balken inte­griert - eine Lösung, die der Hersteller auch früher hätte wählen können. Das Feature ist stan­dard­mäßig deak­tiviert. Wer die Anzeige in Prozent wünscht, kann diese im Menü Einstel­lungen - Batterie akti­vieren.

Weitere Neue­rungen in der aktu­ellen iOS-16-Beta

Die fünfte Beta-Version von iOS 16, die voraus­sicht­lich in Kürze auch im Rahmen des öffent­lichen Vorschau-Programms zur Verfü­gung steht, bringt noch weitere Neue­rungen mit sich. Wird das iPhone von der Apple Watch aus ange­pingt, wird nun der gleiche Ton wie über die "Wo-ist-App" abge­spielt. Akkustand-Anzeige in Prozent

Foto: teltarif.de Nachdem mit der dritten Beta-Version von iOS 16 ein Bild­schirm füllender Musik-Player einge­führt wurde, gibt es jetzt einen kleinen Visua­lizer, dessen Form sich im Takt der Musik verän­dert. In der Apple-Music-App wurden die Hinweise auf Dolby Atmos und Lossless Audio verän­dert. Die Infor­mationen sind jetzt direkt neben der Anzeige des Musik-Genres zu finden.

Die Option für den Tiefen-Zoom von Hinter­grund­bil­dern im Sperr­bild­schirm wurde entfernt. Zudem hat Apple die neue Option "Kopieren und Löschen" für Screen­shots einge­führt. Zudem wurde die Notruf-SOS-Funk­tion in Notruf umbe­nannt. Diese ist beispiels­weise durch schnelles Drücken des Ein/Aus-Schal­ters erreichbar.

Bishe­rigen Tests der teltarif.de-Redak­tion zufolge läuft iOS 16 bereits sehr stabil. Mit der finalen Version ist - zusammen mit dem iPhone 14 - im September zu rechnen.