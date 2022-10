Apple iOS 16.1: Fitness+ auch ohne Apple Watch nutzen

iOS 16 ist seit September verfügbar. In Kürze wird ein größeres Update ausge­rollt, das den Zugang zum Dienst Fitness+ auch für iPhone-Nutzer erlaubt, die keine Apple Watch besitzen. Weitere Details.

iOS 16 ist seit September verfügbar. Kompa­tible iPhone-Modelle haben mitt­ler­weile mehrere Aktua­lisie­rungen bis zur Version iOS 16.0.3 erhalten. Am kommenden Montag soll das nächste größere Update auf die Version iOS 16.1 erfolgen.

Für die Nutzung des Sport-Dienstes Fitness+ war bislang eine Apple Watch erfor­der­lich ((Hier gehts zum Kurz­test). Das ändert sich für iPhone-Nutzer mit dem Update auf die neue iOS-Version.

Fitness+ auch ohne Apple Watch nutzen

Apple Fitness+ auf einem iPhone 14 Pro

Bild: Apple Das Update auf die iOS-Version 16.1 soll am Montag, 24. Oktober, verfügbar gemacht werden, wie Apple im News­room ankün­digt. Vermut­lich rollt Apple die Soft­ware-Aktua­lisie­rung in den Abend­stunden aus. Wer ein kompa­tibles iPhone besitzt, dem empfehlen wir die manu­elle Prüfung auf verfüg­bare Updates in den Einstel­lungen unter Allge­mein und Soft­ware-Updates, auch wenn die auto­mati­sche Instal­lation akti­viert ist. Es kann vorkommen, dass das System erst später über eine Update-Verfüg­bar­keit benach­rich­tigt.

Der Sport-Dienst Fitness+ wurde im Jahr 2020 vorge­stellt und erreichte vor rund einem Jahr auch den deut­schen Markt. Ohne Apple Watch lief bislang nichts, mit iOS 16.1 können aber auch iPhone-Nutzer ohne smarte Apple-Uhr am Hand­gelenk auf den Dienst zugreifen und diesen abon­nieren. Auf dem iPhone-Display werden Anlei­tung der Trainer, die Länge der Inter­valle und die geschätzten verbrauchten Kalo­rien ange­zeigt. Perso­nali­sierte Mess­werte in Echt­zeit, die auf iPhone, iPad oder Apple TV ange­zeigt werden, gibt es nur in Verbin­dung mit einer Apple Watch.

Fitness+ werde laut Apple voll­ständig in die Fitness-App auf dem iPhone inte­griert und soll im mitt­leren Tab zu finden sein. Das iPhone werde zur Anmel­dung benö­tigt, anschlie­ßend könne Fitness+ auf dem Telefon selbst sowie auf einem iPad und Apple TV genutzt werden. Wer kein Apple-TV-Gerät benutzt, kann via AirPlay Fitness+ auf kompa­tible Geräte anderer Hersteller streamen. AirPlay-fähige Geräte des Herstel­lers Roku sollen im kommenden Monat "Mess­werte zur zusätz­lichen Moti­vation auf dem Display anzeigen können".

Apple Fitness+: Preise und Voraus­set­zungen

Wer ein neues iPhone, iPad oder Apple TV kauft, kann Apple Fitness+ drei Monate ohne zusätz­liche Kosten testen. Regulär schlägt der Dienst mit monat­lichen Kosten in Höhe von 9,99 Euro oder mit einer Jahres­gebühr von 79,99 Euro zu Buche. Das Teilen mit bis zu fünf anderen Fami­lien­mit­glie­dern ist möglich.

Fitness+ ist auch im Sammel-Service Apple One Premium (28,95 Euro pro Monat) enthalten. Zusätz­lich dazu gibt es auch Zugang zu Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 2 TB iCloud-Spei­cher.

Um Apple Fitness+ nutzen zu können, ist ein iPhone 8 oder neuer mit iOS 16.1 erfor­der­lich. Wer den Dienst über eine Apple Watch nutzen will, benö­tigt eine Uhr ab der Version Series 3. Diese muss mit einem iPhone 6s oder neuer mit iOS 14.3 oder neuer gekop­pelt sein.

Am Montag soll auch iPadOS 16.1 erscheinen. Was die Soft­ware-Aktua­lisie­rung für kompa­tible iPads bietet, lesen Sie in einer weiteren News.