In den nächsten Tagen wird Apple Updates für iOS, macOS und andere Betriebs­sys­teme veröf­fent­lichen. Die Release Candi­dates sind bereits verfügbar.

Besitzer von Apple-Geräten dürften in den nächsten Tagen Firm­ware-Updates erhalten. Der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern hat jetzt die Release Candi­dates (früher als Golden Master Version bekannt) von iOS 15.5, iPadOS 15.5, watchOS 8.6, macOS 12.4 und tvOS 15.5 veröf­fent­licht. Diese Firm­ware-Versionen entspre­chen in der Regel der Soft­ware, die wenige Tage später an alle Kunden mit kompa­tiblen Endge­räten verteilt wird - es sei denn, es werden noch grobe Programm­fehler gefunden.

Die Neue­rung, die bereits im Code der ersten Vorschau-Versionen von iOS 15.5 entdeckt wurde, ist im Release Candi­date noch nicht sichtbar: Apple Klassik, die neue Strea­ming-App für klas­sische Musik. Denkbar wäre, dass Apple das Angebot im Rahmen der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni offi­ziell vorstellt und danach server­seitig oder mit einem weiteren, klei­neren iOS-Update für die Kunden frei­schaltet. iOS 15.5 vor dem Start

Foto: teltarif.de Für Nutzer in Deutsch­land sind die neuen Soft­ware-Versionen von Apple daher vorerst unspek­takulär, wenn man davon absieht, dass diese voraus­sicht­lich auch Sicher­heits-Updates und Fehler­berei­nigungen mit sich bringen. So gab es in den vergan­genen Wochen immer wieder Hinweise auf Aufla­depro­bleme des Apple-Watch-Akkus. Davon betroffen sein soll vor allem die mit der Apple Watch Series 7 einge­führte Schnell­lade-Funk­tion.

Universal Control verlässt die Beta-Phase

Mit den Betriebs­system-Updates entlässt Apple das Universal-Control-Feature aus der Beta-Phase. Die Funk­tion war bereits in den Beta-Versionen von iOS 15 zu finden, wurde dann aber wieder entfernt und erst in diesem Jahr offi­ziell einge­führt. Das Private Relay, das die IP-Adresse des Nutzers verschleiert, befindet sich hingegen nach wie vor im Beta-Stadium, obwohl die Funk­tion bereits seit Monaten verfügbar ist.

Bei der Apple-Podcast-App kann der Nutzer unter iOS 15.5 fest­legen, wie viele Episoden eines Podcasts maximal herun­ter­geladen werden sollen. Der iTunes Pass zur Guthaben-Verwal­tung soll in Apple Account oder Apple Konto umbe­nannt werden, zumal das Guthaben auch für den AppStore und andere Dienste des Unter­neh­mens genutzt werden kann. In der Wallet-App sind zudem neue Funk­tionen für Apple Cash zu sehen. In Deutsch­land ist der Dienst, mit dem Kunden Geld­beträge unter­ein­ander austau­schen können, nicht verfügbar.

Besitzer einer in Mexiko gekauften Apple Watch können nach der Instal­lation von watchOS 8.6 die EKG-Funk­tion nutzen. Diese ist in Deutsch­land längst verfügbar. Die nächsten Soft­ware-Neuheiten von Apple werden wir voraus­sicht­lich auf der WWDC im Juni sehen.