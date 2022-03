Apple veröffentlicht "Golden Master" von iOS 15.4

iOS 15.4 RC verfügbar

Screenshot: teltarif.de Apple hat auf seinem heutigen Special Event kein Wort über Soft­ware-Neuheiten verloren. Dabei war es ein offenes Geheimnis, dass das iPhone SE (2022) mit iOS 15.4 auf den Markt kommen wird, das iPad Air 5 die iPadOS-Version 15.4 mit auf den Weg bekommt und das Mac Studio die macOS-Vari­ante 12.3 im Auslie­ferungs­zustand erhalten wird.

Wenige Minuten nach Ende der Keynote hat Apple nun auch den Release Candi­date, im Volks­mund oft auch noch als "Golden Master Version" bezeichnet, von iOS 15.4 veröf­fent­licht. Die Instal­lati­ons­datei für das iPhone 13 Pro Max ist 5,25 GB groß und wird auch dann komplett herun­ter­geladen, wenn auf dem Gerät bereits eine frühere Beta-Version von iOS 15.4 instal­liert war.

Der Release Candi­date entspricht in der Regel der finalen Version der Soft­ware, die in wenigen Tagen an alle Kunden verteilt wird. Ledig­lich für den Fall, dass noch größere Fehler gefunden werden, ist ein erneutes Nach­bes­sern vor der Veröf­fent­lichung der finalen Version des Updates vorge­sehen.

Finale Version in einer Woche?

Screenshot: teltarif.de Die finale Version von iOS 15.4 könnte Anfang nächster Woche veröf­fent­licht werden. Parallel sind die Updates auf iPadOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4 und macOS 12.3 zu erwarten. Die Updates sind mit allen Geräten nutzbar, auf denen iOS und iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 und macOS 12 läuft.

Dieses Mal bringt die neue Firm­ware nicht nur Fehler­berei­nigungen, sondern auch einige neue Funk­tionen mit sich. So können iPhone-Besitzer Face ID auch dann nutzen, wenn sie eine Corona-Schutz­maske tragen. Dieses Feature funk­tio­niert aller­dings nur auf dem iPhone 12 (mini, Pro, Pro Max) und iPhone 13 (mini, Pro, Pro Max).

Eine weitere neue Funk­tion ist die Möglich­keit, aus EU-Staaten stam­mende Impf­zer­tifi­kate in die Apple Wallet zu inte­grieren. Zusätz­liche Anwen­dungen wie die CovPass App sind somit nicht mehr erfor­der­lich. Siri bekommt eine neue, geschlech­ter­neu­trale Stimme und Apple gibt seinen mobilen Endge­räten aber­mals neue Emojis mit auf den Weg.

Details zum iPhone SE (2022) mit 5G-Unter­stüt­zung haben wir in einer weiteren Meldung zusam­men­gefasst.