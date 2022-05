iOS 15.5 fürs iPhone jetzt verfügbar: Das ist neu

iOS 15.5 verfügbar

Bild: teltarif.de Apple hat die finale Version von iOS 15.5 für das iPhone veröf­fent­licht. Die Frei­gabe der neuen Betriebs­system-Vari­ante war absehbar, nachdem vor wenigen Tagen bereits der Release Candi­date verteilt wurde. Anders als bei anderen "Punkt-Updates" für das iPhone bringt die Aktua­lisie­rung dieses Mal nur klei­nere sicht­bare Neue­rungen mit sich.

Unter anderem haben Nutzer nach der Instal­lation von iOS 15.5 (bzw. iPadOS 15.5 auf den Tablets von Apple) die Möglich­keit, "sensible Orte" aus Rück­bli­cken in der zum Betriebs­system gehö­renden Foto-App heraus­zufil­tern. Dazu gehören einem Winfu­ture-Bericht zufolge unter anderem Holo­caust-Mahn­male und frühere Konzen­tra­tions­lager.

Die zum iOS-Betriebs­system gehö­rende Podcast-App von Apple ermög­licht es Nutzern, die maxi­male Anzahl von Episoden fest­zulegen, die herun­ter­geladen werden sollen. Universal Control wird aus der Beta-Phase entlassen. Darüber hinaus haben ameri­kani­sche Kunden über die Apple Wallet neue Funk­tionen für Apple Cash zur Verfü­gung.

Warten auf Apple Klassik

Bild: teltarif.de Im Code der Beta-Versionen von iOS 15.5 wurden auch Hinweise auf Apple Klassik gefunden. Dabei handelt es sich um eine Strea­ming-App, die sich speziell an Freunde klas­sischer Musik richtet. Apple hatte Prime­phonic aufge­kauft und so Know-How für ein derar­tiges Angebot erworben. Der Konzern hatte den Dienst bereits in Aussicht gestellt, aber noch keinen Termin für den Start genannt.

Neben iOS und iPadOS hat Apple auch Updates für seine anderen Betriebs­sys­teme veröf­fent­licht. So können Apple-Watch-Besitzer die watchOS-Version 8.6 instal­lieren. Für das Apple TV steht tvOS 15.5 zur Instal­lation bereit und auf dem Mac kann die Firm­ware-Version macOS 12.4 instal­liert werden.

Ist iOS 15.5 das letzte größere Firm­ware-Update vor der Veröf­fent­lichung von iOS 16 im Herbst? Das ist nicht ausge­schlossen. Denkbar wäre aller­dings, dass Apple seinen Strea­ming­dienst für klas­sische Musik neben Soft­ware-Neuheiten auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni vorstellt und wenige Wochen später startet. Auch Apple Musik wurde seiner­zeit - im Sommer 2015 - auf der WWDC ange­kün­digt und am 30. Juni des glei­chen Jahres gestartet.