iOS 15.1: Termin fürs iPhone-Update durchgesickert

Einem Leak zufolge ist das offi­zielle iPhone-Update auf iOS 15.1 schon in wenigen Tagen zu erwarten. Die neue Firm­ware bringt auch weitere Features mit sich.

iOS 15.1 vor dem Start

Fotos: Apple/teltarif.de, Montage: teltarif.de Schon im September hat Apple die ersten Beta-Versionen von iOS 15.1, iPadOS 15.1 und watchOS 8.1 veröf­fent­licht. Standen die neue Firm­ware-Vari­anten für iPhone und iPod touch, iPad und Apple Watch zunächst nur für regis­trierte Entwickler zur Verfü­gung, so können die Updates mitt­ler­weile auch im Rahmen des öffent­lichen Beta-Programms auspro­biert werden. Doch wann wird Apple die Betriebs­system-Aktua­lisie­rungen offi­ziell verteilen?

Einem Bericht des Online­maga­zins GSM Arena zufolge könnte Apple Anfang kommender Woche offi­zielle Updates für seine Smart­phones, Multi­media-Player, Tablets und Smart­wat­ches verteilen. Der Bericht bezieht sich auf eine gele­akte E-Mail, die direkt vom Hersteller stammen soll. Der Zeit­plan erscheint schlüssig. So könnte Apple im Anschluss an sein für heute Abend deut­scher Zeit geplantes Special Event die Release Candi­dates der neuen Soft­ware-Versionen verteilen, die dann eine Woche später als finale Aktua­lisie­rungen an alle Kunden verteilt wird.

Der Bericht erwähnt nur iOS 15.1. Eine gleich­zei­tige Frei­gabe der neuen Betriebs­sys­teme für iPad und Apple Watch erscheint aber wahr­schein­lich. Zudem könnte Apple parallel seine neue macOS-Version 12 veröf­fent­lichen. Anders als die Updates für die mobilen Geräte gibt es die neue Desktop-Firm­ware bislang nur als Beta-Version. Das entspricht vom Vorgehen des Konzerns in den vergan­genen Jahren, als die jeweils neue macOS-Haupt­ver­sion eben­falls später als die Updates für die mobilen Betriebs­sys­teme verteilt wurde.

Diese Features bringt iOS 15.1 mit sich

Fotos: Apple/teltarif.de, Montage: teltarif.de Mit iOS 15.1 liefert Apple die SharePlay-Funk­tion nach. Diese ermög­licht das Teilen von Strea­ming-Inhalten über FaceTime. Das Feature wurde auf der Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni vorge­stellt und war zunächst bereits in den Beta-Versionen von iOS 15 enthalten. Später wurde das Feature zunächst wieder entfernt. Mit der ersten Vorschau-Vari­ante von iOS 15.1 brachte Apple das Leis­tungs­merkmal wieder zurück.

Eben­falls neu ist die Unter­stüt­zung für "ProRes Video", den neuen Video-Codec von Apple, der eine beson­ders hohe Qualität mit sich bringen soll. Dazu kommt die Möglich­keit, Corona-Impf­zer­tifi­kate in der Apple Wallet zu spei­chern. Dazu müssen aller­dings auch die Heraus­geber die tech­nischen Voraus­set­zungen schaffen. Ob und wann das beispiels­weise über die deut­sche CovPass-App offi­ziell möglich sein wird, ist noch unklar.

Dem Bericht zufolge soll es auch weitere Fehler­berei­nigungen geben. Zuletzt hatte Apple mit iOS 15.0.2 bereits einige Probleme behoben, die das erste Update auf iOS 15 mit sich gebracht hat.