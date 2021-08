Apple veröffentlicht iOS 15 Beta 5 für das iPhone

Apple hat am Diens­tag­abend die inzwi­schen fünfte Beta-Version von iOS 15 veröf­fent­licht. Auch für iPadOS 15 und tvOS 15 stehen neue Vorab-Vari­anten zum Test bereit. Wie üblich ist das Beta-Update zunächst für regis­trierte Entwickler verfügbar. Die Aktua­lisie­rung für die öffent­liche Vorschau-Version auf das neue iPhone-Betriebs­system wird voraus­sicht­lich zeitnah folgen.

Die Neue­rungen gegen­über der vierten Beta-Version von iOS 15 halten sich in Grenzen. Wer beispiels­weise die Nach­richten-, Wo-ist-, Foto-, Maps- oder Home-App von Apple öffnet, sieht zuerst ein Popup-Fenster, das über die Neue­rungen infor­miert. Bei der Maps- und Home-App ist die Vorschalt-Seite schon in deut­scher Über­set­zung verfügbar, bei der Foto-Anwen­dung ist das derzeit noch nicht der Fall.

Neue Beta von iOS 15 verfügbar

Foto: Apple, Montage: teltarif.de Unter­halb der Schalt­fläche zum Ausschalten des iPhone ist jetzt ein Hinweis zu lesen, dem zufolge das iPhone auch im abge­schal­teten Zustand über die "Wo-ist-App" auffindbar ist. Dazu gibt es einige Design-Korrek­turen, etwa für Benach­rich­tigungen. Nicht zuletzt ist im AppStore nun ersicht­lich, wenn die Beta-Version einer Anwen­dung über das Testf­light-Programm von Apple instal­liert wurde.

Große Update-Datei

Abge­sehen von den sicht­baren Neue­rungen hat Apple das Beta-Update vermut­lich auch wieder zur Fehler­berei­nigung genutzt. Die Instal­lati­ons­datei für das iPhone 12 Pro ist mehr als 1 GB groß. Das deutet darauf hin, dass der Hersteller unter der Haube größere Ände­rungen gegen­über der vierten Beta-Version von iOS 15 vorge­nommen hat.

Per E-Mail hat Apple frühere Teil­nehmer am öffent­lichen Beta-Programm dazu aufge­for­dert, die Vorschau-Versionen von iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 und watchOS 8 auszu­pro­bieren. Wört­lich heißt es hier: "Als Mitglied des Apple Beta Soft­ware-Programms kannst du die Apple-Soft­ware durch Test­läufe mit Pre-Release-Versionen mitge­stalten, und uns sagen, was du darüber denkst."

Update-Datei ist mehr als 1 GB groß

Screenshot: teltarif.de Für Mitte September wird mit der dies­jäh­rigen iPhone-Keynote gerechnet. Apple wird die Veran­stal­tung voraus­sicht­lich auch nutzen, um den Termin für die Veröf­fent­lichung der finalen Version von iOS 15 zu nennen. Dieser dürfte in der zweiten September-Hälfte liegen. Wie berichtet gibt es Hinweise darauf, dass Apple zuvor noch ein Update auf iOS 14.8 plant.