iOS 15.5 kündigt sich an

Foto: teltarif.de Apple hat am Diens­tag­abend eine neue Beta-Soft­ware-Runde einge­läutet, nachdem das Unter­nehmen in der vergan­genen Woche Bugfix-Updates verteilt hat, mit denen auch Sicher­heits­lücken geschlossen werden. Für iPhone und iPod touch steht die erste Beta-Version von iOS 15.5 zum Down­load bereit. Auf Tablets von Apple kann iPadOS 15.5 getestet werden. Darüber hinaus stehen Vorschau-Versionen von macOS 12.4, watchOS 8.6 und tvOS 15.5 zum Test bereit.

Neue Funk­tionen sind in den Beta-Updates derzeit noch nicht direkt sichtbar. Im Quell­code der ersten Beta-Version von iOS 15.5 wurden jedoch Hinweise auf Apple Clas­sical gefunden. Ähnliche Hinweise auf eine neue App von Apple, die sich offenbar an die Lieb­haber von klas­sischer Musik richtet, wurden zuvor bereits im Quell­code der Apple-Music-App für Android entdeckt.

Im vergan­genen Jahr hat Apple Prime­phonic über­nommen. Der auf E-Musik spezia­lisierte Dienst findet sich derzeit nur noch in Form von Play­listen im bekannten Apple-Music-Angebot. Künftig wird es eine eigene App für klas­sische Musik geben, wie den durch­gesi­ckerten Code-Schnip­seln der Beta-Version von iOS 15.5 zu entnehmen ist ("Open this in the new app desi­gned for clas­sical music").

Startet Apple Clas­sical im Sommer?

Foto: teltarif.de Apple könnte die Entwick­ler­kon­ferenz WWDC im Juni nutzen, um den neuen Strea­ming­dienst für klas­sische Musik offi­ziell vorzu­stellen. Noch im Sommer könnte das Angebot an den Start gehen. Abzu­warten bleibt, ob das Angebot für klas­sische Musik Bestand­teil eines Apple-Music-Abon­nements bleibt oder ob Apple hierfür eine zusätz­liche, kosten­pflich­tige Option einführt.

Wann iOS 15.5 und die weiteren Soft­ware-Updates von Apple offi­ziell veröf­fent­licht werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Es könnte sich um das letzte größere Update für iPhone 6S, iPhone 6S Plus und das iPhone SE der ersten Gene­ration handeln. Bran­chen­berichten zufolge werden diese Smart­phones keine Aktua­lisie­rung auf iOS 16 mehr bekommen.

Auch Besitzer älterer Smart­wat­ches von Apple müssen sich darauf einstellen, kein Update auf watchOS 9 mehr zu bekommen. Selbst ein Modell, das derzeit noch regulär verkauft wird, ist betroffen, wie wir in der Meldung zum Aus für weitere Updates für die Apple Watch Series 3 berichten.