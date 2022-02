iOS 15.4 bringt digitalen Führerschein auf das iPhone

Apple hat die zweite Beta-Version von iOS 15.4 veröf­fent­licht. Das Update deutet auch eine neue Funk­tion an, die Apple ursprüng­lich schon für "Anfang 2022" in Aussicht gestellt hatte.

iOS 15.4 Beta 2 ist da

Apple hat am Diens­tag­abend die zweite Beta-Version von iOS 15.4 veröf­fent­licht. Diese bringt gegen­über der ersten Vorschau-Vari­ante des neuen iPhone-Betriebs­sys­tems eine Neue­rung mit sich. Einem Bericht von Macru­mors zufolge wurde in der Apple-Wallet-App eine Code-Zeile gefunden, die darauf hindeutet, dass sich bald auch Führer­scheine auf dem iPhone digi­tali­sieren lassen.

Die Führer­schein-Funk­tion für die Apple Wallet sollte eigent­lich schon "Anfang 2022" reali­siert werden. So gesehen ist es nahe­lie­gend, dass das Feature spätes­tens mit iOS 15.4 umge­setzt wird - aller­dings zunächst nur für Nutzer "in teil­neh­menden US-Bundes­staaten", wie der Hersteller selbst einräumt.

Wenn die Führer­schein-Inte­gra­tion in die Apple Wallet selbst in den USA zunächst nicht landes­weit zur Verfü­gung steht, dürfte es umso länger dauern, bis das Leis­tungs­merkmal auch nach Europa kommt. Nach Angaben von Apple werden die digi­talen ID-Karten zum Start an "ausge­wählten TSA-Kontroll­stellen" akzep­tiert. Einzel­händler und Veran­stal­tungs­orte sollen folgen.

iPhone wird "Corona-kompa­tibler"

Bereits mit der ersten Beta-Version von iOS 15.4 hat Apple Features einge­führt, die die iPhone-Nutzung während der Corona-Pandemie komfor­tabler gestaltet. So kann Face ID auch beim Tragen einer Schutz­maske genutzt werden. Außerdem können auch Impf­zer­tifi­kate aus EU-Staaten in die Apple Wallet inte­griert werden. Beide Features funk­tio­nieren bereits tadellos, wie sich im Test von teltarif.de gezeigt hat.

Neben iOS 15.4 hat Apple am Diens­tag­abend auch die jeweils zweite Beta-Version von iPadOS 15.4, watchOS 8.5, macOS 12.3 und tvOS 15.4 veröf­fent­licht. Die aktuell verfüg­baren Beta-Updates richten sich an regis­trierte Entwickler. Die Vari­anten für den öffent­lichen Beta-Test sollten in Kürze eben­falls zum Down­load bereit­stehen. Inter­essenten sollten berück­sich­tigen, dass die Soft­ware noch nicht final ist. Der Einsatz auf Produk­tiv­geräten ist nicht empfeh­lens­wert.

Wann Apple die neuen Betriebs­system-Versionen offi­ziell und für alle Nutzer kompa­tibler iPhones und iPads, Apple Watches, Apple TVs und Mac veröf­fent­licht, ist noch nicht bekannt. Wie berichtet gehen Beob­achter davon aus, dass der ameri­kani­scher Tech­nolo­gie­kon­zern bereits am 8. März im Rahmen eines Special Events neue Produkte vorstellt. Auf dieser Veran­stal­tung könnte auch der Start­schuss für die neuen Soft­ware-Features fallen.