Neue Beta: iOS 15.4 für das iPhone vor dem Start

iOS 15.4 Beta 5 verfügbar

Bild: teltarif.de Apple hat am Diens­tag­abend die fünfte Beta-Version von iOS 15.4 für Entwickler verteilt. Die öffent­liche Vorschau-Vari­ante des neuen iPhone-Betriebs­sys­tems dürfte kurz­fristig folgen. Hatte der Hersteller in die ersten Vorab-Versionen der Firm­ware einige neue Funk­tionen inte­griert, so geht es nun offenbar vor allem um den Fein­schliff für die neue Soft­ware.

Die Veröf­fent­lichung des Release Candi­dates (früher als Golden Master Version bezeichnet) dürfte kurz bevor­stehen. Wenige Tage später könnte das Update an alle Nutzer verteilt werden. Bishe­rigen Bran­chen­spe­kula­tionen zufolge soll es am 8. März ein Special Event von Apple geben, das primär zur Vorstel­lung der neuen Version des iPhone SE genutzt wird. Im Rahmen der Veran­stal­tung könnte Apple aber auch die neuen Betriebs­system-Vari­anten präsen­tieren.

Doch was wird eigent­lich aus dem Event? Eine offi­zielle Ankün­digung ließ Apple bislang vermissen. Es gibt aber auch keine Hinweise auf Verzö­gerungen bzw. einen neuen Termin, nachdem Anfang des Jahres darüber speku­liert wurde, dass die erste Apple-Keynote in diesem Jahr mögli­cher­weise erst im April statt­findet.

Pres­semit­tei­lungen statt Live­stream?

iOS 15.4 Beta 5 verfügbar

Bild: teltarif.de Denkbar wäre, dass Apple auf das Special Event sogar ganz verzichtet. Das war bereits vor zwei Jahren der Fall. Produkte wie das iPhone SE (2020) wurden damals nur per Pres­semit­tei­lung ange­kün­digt. Aller­dings standen wir damals noch ganz am Anfang der Corona-Pandemie und Apple war mögli­cher­weise noch nicht darauf vorbe­reitet, die Keynote komplett ins Internet zu verla­gern.

Das erste Apple-Event des Jahres könnte dann die Entwick­ler­kon­ferenz WWDC sein, die für Juni erwartet wird. Im vergan­genen Jahr hatte der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern Ende März die Einla­dungen für die seiner­zeit online abge­hal­tene Veran­stal­tung verschickt. Ob die Konfe­renz in diesem Jahr wieder als Präsenz-Event statt­findet, ist noch nicht bekannt.

Neben iOS 15.4 befinden sich auch andere Betriebs­system-Neuheiten von der Apple auf der Ziel­geraden. So sind auch die jeweils fünfte Beta-Version von iPadOS 15.4, watchOS 8.5, tvOS 15.4 und macOS 12.3 an Entwickler verteilt worden. Die finalen Updates dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen.

In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, wie Apple mögli­cher­weise demnächst ein 199-Dollar-iPhone anbietet.