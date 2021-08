iOS 15 Beta 6 entfernt SharePlay und merzt Bugs aus

Apple hat die sechste Beta­ver­sion von iOS 15 heraus­gegeben. Im Vergleich zur vorhe­rigen Vorab­fas­sung handelt es sich dabei teil­weise um ein Down­grade. So entfernte das Entwick­ler­studio das viel­ver­spre­chende Medien-Feature SharePlay. Die Umset­zung der gemein­samen Nutzung von Filmen und Musik bei zuge­schal­tetem FaceTime benö­tigt mehr Zeit.

Der Browser Safari behält zwar die neue Posi­tio­nie­rung der Adress­leiste, gewährt dem Anwender aber eine optio­nale Rück­kehr zur gewohnten Darstel­lung. Apple-Watch-Nutzer erhalten die auto­mati­schen Ziffer­blätter zurück. Obli­gato­rische Bugfixes sind in iOS 15 Beta 6 eben­falls an Bord.

Apple iOS 15 Beta 6 ist da

Bild: Apple / MacRumors Vor über zwei Monaten veröf­fent­lichte der kali­for­nische Hersteller die erste Beta­ver­sion von iOS 15, mitt­ler­weile sind wir bei der sechsten Ausgabe ange­kommen. Leider ist diese für Apple-Fans nicht allzu spek­takulär, im Gegen­teil, das Unter­nehmen rudert bei diversen Soft­ware-Features zurück. Von SharePlay fehlt nach dem Update jede Spur. Das war aller­dings zu erwarten, Apple kommu­nizierte bereits, dass es die Funk­tion erst im Herbst wieder zugäng­lich macht. Mit SharePlay können Sie Filme und Musik zusammen mit Freunden und Familie über FaceTime genießen oder Ihren Bilder­schirm mit ihnen teilen.

Hundert­pro­zentig über­zeugt scheint Apple von der Adress­leiste des Safari-Brow­sers im unteren Bild­schirm­bereich nicht zu sein. Deshalb gibt es nun in den Einstel­lungen der App die Möglich­keit, wieder die alte Darstel­lung im unteren Bild­schirm­bereich zu akti­vieren. Ein Klick auf die Schnell­ein­stel­lungen (aA) ermög­licht die Umstel­lung auch ohne das Haupt­menü aufzu­rufen. Die Schnell­ein­stel­lungen wandern übri­gens passend zur Posi­tio­nie­rung der Adress­leiste nach oben oder unten. Wer die auto­matisch wech­selnden Ziffer­blätter seiner Apple Watch per Kurz­befehl vermisst hat, findet diese in iOS 15 Beta 6 wieder. (via MacRumors)

Weitere Updates des Apple-Ökosys­tems

Anpassbare Adressleiste

Bild: Apple / MacRumors Wie gewohnt versorgt Apple nicht nur das iOS des iPhones, sondern zeit­gleich auch die Soft­ware seiner anderen Platt­formen mit einer Aktua­lisie­rung. So können User eines iPads nun zu iPadOS 15 Beta 6 wech­seln und User eines Apple-TV-Geräts zu tvOS 15 Beta 6. Bei dem Smart­watch-Betriebs­system watchOS handelt es sich hingegen um die sechste Beta der achten Haupt­ver­sion.

Vor der finalen Version von iOS 15 könnte even­tuell noch iOS 14.8 erscheinen.