Bericht: Finale Version von iOS 14 kommt im September

iOS 14 kommt bald

Foto: Apple, Montage. teltarif.de Apple muss in diesem Jahr den Markt­start seiner iPhones gegen­über den Gepflo­gen­heiten der vergan­genen Jahre um einige Wochen verschieben. Aktuell geht die Branche davon aus, dass die vier iPhone-12-Modelle erst im Oktober vorge­stellt werden und auf den Markt kommen. Das bedeutet aber einem Bloom­berg-Bericht zufolge nicht, dass der ameri­ka­ni­sche Tech­no­lo­gie­kon­zern auch den Markt­start seiner neuen Betriebs­sys­teme verschiebt.

Wie es heißt, ist der Start von iOS 14 für September geplant. Einen genaueren Termin nannte Mark Gurman im Bericht nicht. Gurman hat sehr gute Kontakte zu Apple und der Zulie­fer­kette des Herstel­lers. Auch in der Vergan­gen­heit lieferte er sehr zuver­lässig Infor­ma­tionen zu Hard- und Soft­ware-Planungen, die Apple für die nächste Zeit verfolgt. So besteht kaum ein Zweifel daran, dass der Bericht zum neuen iPhone-Betriebs­system zutrifft.

Beta-Versionen hinter­lassen guten Eindruck

iOS 14 kommt bald

Foto: Apple, Montage. teltarif.de Wir setzen iOS 14 seit der Veröf­fent­li­chung der ersten Beta-Version Ende Juni test­weise auf einem iPhone 11 Pro ein. Waren die ersten Vorschau-Vari­anten der neuen Firm­ware noch leicht fehler­haft, so hinter­lässt die Soft­ware im Dauer­test bereits seit einigen Wochen einen guten Eindruck. Das Betriebs­system läuft flüssig, es verbraucht nicht mehr Akku­ka­pa­zität als die stabile Version von iOS 13.6.1 und es gibt kaum Apps, die ange­passt werden müssten.

Wie schon im Vorfeld der Entwick­ler­kon­fe­renz WWDC vermutet hat Apple das große iOS-Update in diesem Jahr neben einigen hinzu­kom­menden Features vor allem dazu genutzt, um dem System mehr Stabi­lität zu verleihen. Der Start von iOS 13 verlief vor einem Jahr mehr als holprig und noch nie musste Apple so viele Updates zur Fehler­be­rei­ni­gung nach­legen wie in diesem Jahr.

Wann kommt iOS 13.7?

Eine Frei­gabe der finalen Version von iOS 14 schon in den nächsten Wochen wirft aller­dings die Frage auf, wann Apple iOS 13.7 veröf­fent­li­chen will, das seit wenigen Tagen als erste Beta-Version zur Verfü­gung steht. Da alle iPhones, die mit iOS 13.x kompa­tibel sind, auch auf iOS 14 aktua­li­siert werden können, macht die Veröf­fent­li­chung dieses Updates nur Sinn, solange die nächste größere Aktua­li­sie­rung noch nicht verfügbar ist.

In einer weiteren Meldung haben wir bereits darüber berichtet, welche Neue­rung mit iOS 13.7 auf das iPhone kommt.