Mehr Sicherheit fürs iPhone: Apple veröffentlicht iOS 14.8.1

Apple hatte bereits im Vorfeld des Starts von iOS 15 darauf hinge­wiesen, es den Nutzern frei­zustellen, ob sie ihr iPhone auf die neue Betriebs­system-Version aktua­lisieren oder es bei iOS 14.x belassen. Und in der Tat wurde das Update im September nicht auto­matisch ange­boten. Anwender mussten sich aktiv dafür entscheiden, auf die neue Firm­ware umzu­steigen.

Wer bei iOS 14.x bleibt, erhält zwar logi­scher­weise keine neuen Funk­tionen mehr. Apple versorgt aber auch die nicht mehr aktu­elle Firm­ware weiterhin mit Sicher­heits-Patches. So hat der ameri­kani­sche Tech­nolo­gie­kon­zern am Diens­tag­abend iOS 14.8.1 veröf­fent­licht. Für Kunden, die beim iPad nicht auf das neue Betriebs­system umge­stiegen sind, ist seitdem die iPadOS-Version 14.8.1 verfügbar.

Je nach genutztem Endgerät hat die Instal­lati­ons­datei einen Umfang von rund 180 MB. Im Chan­gelog weist Apple darauf hin, mit der Aktua­lisie­rung wich­tige Sicher­heits-Patches zu liefern. Inso­fern sollten Nutzer, die ihr iPhone oder iPad nicht auf die Version 15 (oder mitt­ler­weile 15.1) des Betriebs­sys­tems updaten wollen, zumin­dest den Sicher­heits-Patch zeitnah instal­lieren.

Lücke unter iOS 15 schon Mitte Oktober geschlossen

iOS 14.8.1 ist da

Foto: teltarif.de Einem iPhone-Ticker-Bericht zufolge adres­siert das Update insge­samt zwölf Schwach­stellen im Bereich der System­sicher­heit. Für iPhones und iPads, die auf iOS bzw. iPadOS 15 aktua­lisiert wurden, hat Apple die Sicher­heits­lücke schon mit der Betriebs­system-Version 15.0.2 geschlossen, die Mitte Oktober veröf­fent­licht wurde. Damit hatte der Hersteller auch einige Fehler behoben, die sich in die erste Version von iOS 15 einge­schli­chen hatten.

iOS 14.8.1 und iPadOS 14.8.1 sind für alle iPhones und iPads verfügbar, die auch mit der Version 15 des jewei­ligen Betriebs­sys­tems kompa­tibel sind. Das sind das iPhone 6S oder neuer, alle Modelle des iPad Pro, das iPad Air 2 oder neuer, das iPad 5 oder neuer, das iPad mini 4 oder neuer und auch der iPod touch der siebten Gene­ration.

Am Mac ist Apple - anders als bei den mobilen Geräten - weiterhin bestrebt, möglichst viele Nutzer vom jeweils aktu­ellen Betriebs­system zu über­zeugen. So wurde bei kompa­tiblen Rech­nern am Montag­abend bevor­zugt macOS 12.0.1 als Update ange­zeigt. Nur im "Klein­gedruckten" war zu lesen, dass es mit macOS 11.6.1 eine Alter­native gibt.

