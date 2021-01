Apple: iOS 14.4 schließt schwere Sicherheitslücken

iOS 14.4 schließt kritische Lücken

Foto: teltarif.de Wie berichtet hat Apple am Diens­tag­abend unter anderen iOS 14.4 für iPhone und iPod touch sowie iPadOS 14.4 für das iPad veröf­fent­licht. In einem Support-Doku­ment erläu­tert Apple, warum alle Besitzer kompa­tibler Smart­phones, Tablets und Multi­media-Player die Updates möglichst kurz­fristig instal­lieren sollen.

Den Angaben zufolge hat Apple nicht nur einige neue Funk­tionen auf die mobilen Endge­räte gebracht. Der Hersteller hat außerdem einige Sicher­heits­lücken geschlossen. Das ist nicht unge­wöhn­lich und bei fast jedem iOS-Update der Fall. Aller­dings räumt der Hersteller ein, dass die Lücken in der Vergan­gen­heit bereits ausge­nutzt wurden.

Apple berichtet von zwei Schwach­stellen in der Rende­ring Engine Webkit, die sich zur Ausfüh­rung von Schad­code eignen. Wie die öster­rei­chi­sche Tages­zei­tung Der Stan­dard erläu­tert, sind Webkit-Sicher­heits­lücken beson­ders brisant. Schließ­lich handele es sich um die Grund­lage zur Darstel­lung aller Web-Inhalte. Dabei spiele es keine Rolle, welcher Browser oder welche App der Anwender einsetze.

Auch im Kernel der Betriebs­sys­teme für die mobilen Apple-Geräte habe sich eine Schwach­stelle gefunden. In Verbin­dung mit den Webkit-Lücken sei es Angrei­fern möglich gewesen, Schad­code über entspre­chend modi­fizierte Webseiten auf das iPhone, das iPad oder den iPod touch zu bringen.

HomePod bekommt neue Features

iOS 14.4 schließt kritische Lücken

Foto: teltarif.de Parallel zu den Updates für iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch und Apple TV ist auch die HomePod-Firm­ware in der Version 14.4 veröf­fent­licht worden. Diese bringt neben Fehler­berei­nigungen und anderen Opti­mie­rungen neue Funk­tionen, die aller­dings nur mit dem HomePod mini zur Verfü­gung stehen, da der klei­nere Laut­spre­cher mit dem U1-Chip ausge­stattet ist, der dem älteren und größeren HomePod-Modell fehlt.

So ist die Über­gabe von Musik vom iPhone auf den HomePod mini mit visu­ellen, akus­tischen und hapti­schen Effekten möglich. Nutzer bekommen außerdem perso­nali­sierte Hörvor­schläge auf dem iPhone, wenn sich der smarte Laut­spre­cher in der Nähe befindet. Nicht zuletzt bringt die neue Firm­ware die auto­mati­sche Anzeige von Medi­ensteue­rungen ohne Entsperren des iPhone mit sich, wenn sich der HomePod mini in der Nähe befindet.

Zu WLAN-Problemen, die viele Nutzer des HomePod mini in Verbin­dung mit manchen Routern berichten, sagt der Chan­gelog von Apple nichts. Daher lässt sich derzeit noch nicht sagen, ob der Fehler mit dem jetzt verfüg­baren Update eben­falls behoben werden konnte. Die Telekom hatte für ihre SpeedPort-Router eben­falls eine neue Firm­ware veröf­fent­licht, die aber keine Besse­rung für die HomePod-Verbin­dungs­pro­bleme mit sich gebracht hat.

Für die Apple Watch steht seit Diens­tag­abend watchOS 7.3 zur Instal­lation bereit. In einer weiteren Meldung haben wir darüber berichtet, welche Features die nächste Gene­ration der Smart­watch von Apple an Bord haben soll.