iOS 14 / iPadOS 14: Übersetzung & Pencil-Support für Safari

Über­set­zungs­funk­tionen sollen in mehreren Stellen des Betriebs­sys­tems iOS 14 / iPad OS 14 für eine barrie­re­freie Erfah­rung sorgen, außerdem können iPad-Nutzer ihren Stift in Brow­sern bald voll­ständig ausreizen.

Sollte Apple nicht ähnlich Konkur­rent Google einen Rück­zieher machen, wird dessen neues Betriebs­system (iOS 14) am 22. Juni vorge­stellt. Ein paar inter­es­sante Neue­rungen der Soft­ware drangen nun ans Tages­licht. So soll iOS 14 Sprach­bar­rieren weiter einreißen und über den Safari-Browser unkom­pli­zierte Über­set­zungen von Webseiten ermög­li­chen. Hierfür sei keine bestehende Inter­net­ver­bin­dung erfor­der­lich. Das gilt auch für die kommende Über­set­zung von Inhalts­be­schrei­bungen und Rezen­sionen im Apple App Store. iPad-User erhalten indes eine komplexe Browser-Unter­stüt­zung für den Apple Pencil.

iOS 14 macht aus dem iPhone einen Dolmet­scher

Auch das iPhone SE (2020) dürfte iOS 14 erhalten

Apple Das Portal 9To5Mac gelang an eine frühe Version von iOS 14, wodurch bereits manche Funk­tionen bekannt wurden – etwa hinsicht­lich Über­set­zungen. In den Weiten des Inter­nets gibt es Infor­ma­tionen häufig nicht nur in der Mutter­sprache, künftig können Apple-Smart­phones solche Inhalte schnell passend umwan­deln. Die Über­set­zung via Safari-Browser soll als Option für einzelne Inter­net­seiten nutzbar sein und sich auf Wunsch auto­ma­ti­sieren lassen. Steuern User beispiels­weise einen chine­si­schen Netz­auf­tritt an, könnte dieser in Zukunft ohne weitere Hand­griffe auf Deutsch präsen­tiert werden.

Andere Apps, etwa der Apple App Store, sollen die Über­set­zungs­funk­tion eben­falls erhalten. So lassen sich in einer Fremd­sprache verfasste Beschrei­bungs­texte und Bewer­tungen in die eigene Sprache abän­dern. Dank der Apple Neural Engine findet die Über­set­zung direkt auf dem Endgerät statt. Gibt es Verbin­dungs­pro­bleme nach dem Aufrufen eines Portals oder sollen offline gespei­cherte Präsenzen über­setzt werden, funk­tio­niert das Feature also eben­falls. Auch Siri-Über­set­zungen sollen künftig von der Neural Engine profi­tieren.

Apple Pencil: Krea­tiver mit iPadOS 14

Abseits der iPhone-Vari­ante steht auch die Enthül­lung des Tablet-Pendants auf dem Plan. Das iPadOS 14 getaufte Betriebs­system könnte mit einer weiteren Neue­rung aufwarten. Es soll eine voll­stän­dige Unter­stüt­zung des Einga­be­stifts Apple Pencil für Safari und weitere Inter­net­browser geben. Mit dieser Imple­men­tie­rung dürfen Anwender nicht nur scrollen oder Elemente berühren, sondern komplexe Zeich­nungen anfer­tigen und Text­stellen markieren.

iOS 14 / iPadOS 14 sollen zusammen mit neuen Itera­tionen von macOS sowie watchOS und tvOS im Rahmen der WWDC 2020 am 22. Juni vorge­stellt werden.