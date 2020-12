iOS 14.3 Beta 3: Das ist neu für iPhone und iPad

Neue Beta von iOS 14.3

Foto: teltarif.de Apple bereitet die nächsten größeren Soft­ware-Updates vor. Am Mitt­woch­abend hat der ameri­kani­sche Konzern die jeweils dritte Beta-Version von iOS 14.3 und iPadOS 14.3 zum Down­load bereit­gestellt. Zunächst war wie üblich nur die Vorschau-Version der neuen Firm­ware für regis­trierte Entwickler verfügbar. Mitt­ler­weile haben auch Teil­nehmer am öffent­lichen Beta-Programm die Möglich­keit, ihr iPhone, iPad bzw. den iPod touch mit der aktu­ellen Beta-Version zu versorgen.

Als Neue­rung vermeldet ein Nutzer im Reddit-Forum, dass iOS 14.3 neben Fehler­berei­nigungen auch eine kleine Neue­rung mit sich bringt. So lassen sich über die Sprach­assis­tentin Siri auf AirPods, die mit dem iPhone verbunden sind, im Tele­gram Messenger einge­hende Nach­richten ankün­digen, sofern auf dem Handy auch die aktu­elle Beta-Version von Tele­gram instal­liert ist.

Weiter kein 5G mit Dual-SIM

Foto: teltarif.de Ein Feature, das von technik-affinen Nutzern erwartet wird, bringt auch iOS 14.3 Beta 3 nicht mit sich: die 5G-Nutzung in Verbin­dung mit Dual-SIM-Betrieb des iPhone 12 (Mini/Pro/Pro Max). Sobald beide Mobil­funk­anschlüsse parallel betrieben werden, sind die 5G-Menü­punkte "ausge­graut" und es erscheint der Hinweis, dass der neue Netz­stan­dard in Verbin­dung mit dem paral­lelen Einsatz beider SIM-Karten nicht zur Verfü­gung steht.

In einer für ameri­kani­sche Mobil­funk-Provider bestimmten Infor­mation hatte Apple noch vor dem Verkaufs­start der neuen iPhone-Gene­ration ange­kün­digt, dass diese Einschrän­kung mit einem späteren Soft­ware-Update aufge­hoben wird. Einen Zeit­rahmen nannte der Hersteller nicht. In Deutsch­land hat Apple nichts zur Möglich­keit, 5G im Dual-SIM-Betrieb zu nutzen, gesagt. Aus Bran­chen­kreisen kommt aber die Vermu­tung, dass das Update, das die Funk­tion frei­schaltet, nicht nur in den USA, sondern global bereit­gestellt wird.

Neue Betas von watchOS und tvOS

Neben iPhone, iPad und iPod touch bekommen auch die Apple Watch und das Apple TV demnächst ein größeres Firm­ware-Update. So hat Apple am Mitt­woch­abend auch die jeweils dritte Beta-Version von watchOS 7.2 und tvOS 14.3 frei­gegeben. In den USA bringt die die watchOS-Version Apple Fitness+ mit sich. Neue Features in tvOS 14.3 sind bislang nicht bekannt.

