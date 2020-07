Apple veröffentlicht iOS 13.6: Diese Features sind neu

iOS 13.6 veröffentlicht

Foto: teltarif.de Apple hat am Mitt­woch­abend zahl­reiche Soft­ware-Updates veröf­fent­licht, die in den vergan­genen Wochen bereits im Beta-Test waren. So steht für iPhone und iPod touch iOS 13.6 zur Instal­la­tion bereit. Damit wird das iPhone beispiels­weise zum digi­talen Auto­schlüssel für kompa­tible Fahr­zeuge.

Neue­rungen gibt es auch in der zum Betriebs­system gehö­renden Health-App. Hier ist die neue Kate­gorie für Symptome zu finden. Außerdem besteht nun die Möglich­keit zum Proto­kol­lieren und Teilen von Symptomen wie Fieber, Schüt­tel­frost, Hals­schmerzen und Husten mit Apps von Dritt­an­bie­tern.

Eben­falls neu und auto­ma­ti­sche Down­loads auf das Gerät, wenn eine WLAN-Verbin­dung besteht. Für auto­ma­ti­sche iOS-Updates lässt sich nun getrennt einstellen, ob die Instal­la­ti­ons­datei ohne aktives Eingreifen des Nutzers nur herun­ter­ge­laden oder auch gleich instal­liert werden soll. Dazu hat Apple aber­mals zahl­reiche Fehler behoben, etwa bezüg­lich der Daten-Synchro­ni­sie­rung mit iCloud Drive. Auch Probleme beim Daten-Roaming mit der eSIM, bei WLAN Call oder bei der VPN-Nutzung sollen nach der Instal­la­tion von iOS 13.6 nicht mehr auftreten.

Updates für weitere Apple-Geräte

Foto: teltarif.de Als iPadOS 13.6 ist die neue Firm­ware auch für die Tablets von Apple erhält­lich. Für den HomePod hat Apple die das Betriebs­system auf die Version 13.4.8 aktua­li­siert und analog dazu gibt es tvOS 13.4.8 für das Apple TV. Hier wurden aller­dings nur Fehler behoben. Neue Funk­tionen sind nicht verfügbar.

watchOS 6.2.8 für die Apple Watch bringt wiederum eben­falls die digi­tale Auto­schlüssel-Funk­tion mit sich, die auch auf dem iPhone zur Verfü­gung steht. Dazu sind die EKG-App und weitere Gesund­heits-Funk­tionen in weiteren Ländern frei­ge­schaltet worden. Nicht zuletzt können Mac-Besitzer ihren Computer auf macOS 10.15.6 aktua­li­sieren. Damit wurden bishe­rige Soft­ware-Fehler behoben.

iOS 12.4.8 für ältere Geräte

Apple hat außerdem die iOS-Version 12.4.8 veröf­fent­licht. Diese ist für ältere Versionen von iPhone, iPad und iPod touch gedacht, die mit iOS bzw. iPadOS 13 nicht kompa­tibel sind. In dieser Soft­ware sind keine neuen Funk­tionen enthalten. Das Update soll vor allem mehr Sicher­heit und Fehler­be­rei­ni­gungen mit sich bringen.

