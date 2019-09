Apple veröffentlicht iOS 13.1.2 und iPadOS 13.1.2

Mit iPadOS steht nun erst­mals ein eigenes Betriebs­system für die Tablets von Apple zur Verfü­gung. Wir haben uns die Soft­ware schon einmal ange­sehen und zeigen Ihnen einige Features in Bildern.

iPadOS 13.1 im kurzen Test

Neben iOS 13.1 hat Apple vor wenigen Tagen auch iPadOS 13.1 veröf­fent­licht. In diesem Fall ist die Versi­onsnummer etwas irre­führend, denn in der Praxis handelt es sich um die erste öffent­liche Version des eigenen Betriebs­systems für das iPad. Da die Firm­ware aber an iOS ange­lehnt ist, werden die Versi­onsnum­mern der beiden Betriebs­systeme aufein­ander abge­stimmt.

Vieles ist bei iOS und iPadOS iden­tisch. Einige Beson­derheiten gibt es für das Tablet aber doch. Diese spezi­ellen Features haben wir uns im Rahmen eines Hands-On-Tests auf dem iPad Pro 10.5 einmal ange­sehen. Wir zeigen Ihnen die Eindrücke, die wir dabei gewonnen haben, auf den folgenden Seiten in Bildern.

