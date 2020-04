iOS 13.4.5 ist unterwegs: Hinweis auf iPhone 9

Eine Woche nach der Veröf­fent­lichung der finalen Version von iOS 13.4 und weiterer Betriebs­system-Updates hat Apple jetzt die ersten Beta-Versionen für die nächsten Firm­ware-Aktua­lisie­rungen veröf­fent­licht. So steht unter anderem die iOS-Version 13.4.5 für regis­trierte Entwickler zum Down­load bereit. Die öffent­liche Vorschau-Version dürfte in Kürze folgen.

Einem Bericht von 9to5mac zufolge bringt das klei­nere Update für iPhone und iPod touch auch neue Features mit sich. So soll es mit der neuen Betriebs­system-Version möglich sein, bei Apple Music gehörte Songs in den Face­book- und Insta­gram-Stories zu teilen. Das ist letzt­endlich vor allem Werbung für den Musik­strea­ming-Dienst von Apple, denn wird in der Story das Song-Cover ange­klickt, so kann das Musik­stück direkt ange­hört werden - natür­lich bei Apple Music, sofern der Inter­essent dafür ein Abon­nement besitzt.

Hinweise liefert die Beta-Version den Angaben zufolge auch auf ein neues iPhone-Modell mit Touch ID. Hier dürfte kein Zweifel bestehen, dass es sich um das iPhone 9 handelt, dessen offi­zielle Vorstel­lung unmit­telbar bevor­stehen soll. Nutzer hoffen vor allem auf Fehler­berei­nigungen, nachdem das mobile Betriebs­system von Apple nun schon seit September 2019 eher einer Baustelle gleicht.

Auch macOS 10.15.4 läuft nicht rund

Erste Beta von iOS 13.4.5 Ähnlich wie bei iOS kommt es auch bei macOS nach wie vor zu Stabi­litäts­problemen. Hier bleibt eben­falls die Hoff­nung darauf, dass Apple mit dem nächsten Update zur Fehler­berei­nigung beiträgt. Ob das mit der ersten Beta-Version von macOS 10.15.5 bereits der Fall ist, ist aber nicht bekannt.

Für das iPad hat Apple die erste Beta-Version von iPadOS 13.4.5 bereit­gestellt und für das Apple TV steht die erste Vorschau-Version von tvOS 13.4.5 zur Instal­lation bereit. Ein Beta-Update für watchOS ist aller­dings derzeit noch nicht verfügbar. Eben­falls fehlt noch ein Bugfix für die AirPods Pro. Wie berichtet hatte Apple für die Head­sets eine Firm­ware veröf­fent­licht, die die Unter­drückung von Neben­geräu­schen verschlech­tert hat.

Im Juni soll die Entwick­lerkon­ferenz WWDC von Apple erst­mals online statt­finden. Im Rahmen der Veran­stal­tung wird Apple auch einen ersten Ausblick auf iOS 14 liefern.

