iOS 12.5: Ältere iPhones fit für die Corona-Warn-App

Apple hat am Montag­abend auch ältere Macs, iPhone und Apple Watches mit Soft­ware-Updates versorgt. Dieses Mal ging es nicht nur um Verbes­serungen hinsicht­lich der Sicher­heit.

iOS 12.5 veröffentlicht

Der ameri­kani­sche Konzern pflegt ältere Macs, iPhones und iPads gene­rell auch dann, wenn sie das jeweils aktu­elle Betriebs­system nicht mehr bekommen können. Dabei handelt es sich in der Regel um Sicher­heits-Updates. Dieses Mal bringt die Aktua­lisie­rung aber auch ein neues Feature mit sich.

Corona-API für iPhone 5S und 6 (Plus)

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Quelle: bundesregierung.de Wer ein mit iOS 12.5 kompa­tibles iPhone besitzt, kann nach der Instal­lation des Updates die offi­zielle Corona-Warn-App des Robert-Koch-Insti­tuts nutzen. Die neue Firm­ware bringt die für neuere iPhones bereits mit iOS 13.5 im Früh­jahr frei­geschal­tete API mit sich, die Corona-Begeg­nungs­mel­dungen ermög­licht. Ältere Geräte, die aber durchaus noch im Umlauf sind, blieben bislang unbe­rück­sich­tigt. Mit iOS 12.5 werden nun auch das iPhone 5S, das iPhone 6 (Plus), das iPad Air der ersten Gene­ration und das iPad mini 2 versorgt.

Wie das Online­magazin iPhone-Ticker berichtet, dauerte die Instal­lation des Updates auf einem iPhone 5S viermal so lange wie der Umstieg auf iOS 14.3 beim iPhone 11 Pro - und das, obwohl die Instal­lati­ons­datei von iOS 12.5 nur einen Umfang von rund 200 MB hatte. Warum das Einspielen der Aktua­lisie­rung so viel Zeit in Anspruch nahm, ist nicht bekannt.

Update für ältere Apple Watches

Die Apple Watches der Serien 1 und 2 haben in diesem Jahr kein Update auf watchOS 7 mehr bekommen. Jetzt steht für diese etwas älteren Smart­wat­ches ein Update auf watchOS 6.3 zur Instal­lation bereit. Neue Features bringt die Aktua­lisie­rung nicht mit sich. Apple empfiehlt das Update dennoch allen Besit­zern, da mit der neuen Firm­ware die Sicher­heit verbes­sert wird.

Auch für den Mac bietet Apple neben macOS 11.1 ein weiteres Update verfügbar, das sich der Sicher­heit bei Rech­nern widmet, auf denen noch macOS 10.15.7 instal­liert ist. Diese Aktua­lisie­rung kann alter­nativ zu Big Sur instal­liert werden, wenn der Anwender - aus welchem Grund auch immer - vorerst weiter die nicht mehr ganz aktu­elle Betriebs­system-Version nutzen möchte.

