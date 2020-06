Amazon: "Originals sind unser Aushängeschild"

Im Wett­be­werb mit seinen US-Konkur­renten setzt Amazon vor allem auf die eigenen Origi­nals und natür­lich das Thema Fußball. Prime Video-Geschäfts­führer Dr. Chris­toph Schneider erläu­tert im Gespräch mit teltarif.de, wie sich der Strea­ming-Dienst darüber hinaus posi­tio­nieren will und welche Inhalte bei den Zuschauern beson­ders gut ankommen.

Dr. Christoph Schneider ist Geschäftsführer von Amazon Prime Video Deutschland

Foto: Amazon Deutschland teltarif.de: Herr Dr. Schneider, gibt es eigent­lich in Ihrem persön­li­chen Bekann­ten­kreis noch jemanden ohne Prime-Abo?

Dr. Chris­toph Schneider: Nur noch ein paar, aber die kriege ich auch noch (lacht).

teltarif.de: In jedem Falle könnte man den Eindruck bekommen, dass das Wachs­tums­po­ten­zial für Amazon in Deutsch­land langsam ausge­schöpft ist. Und als Markt­führer wird es für Sie im Wett­be­werb mit Disney, Netflix und Co. sicher­lich nicht einfa­cher.

Dr. Chris­toph Schneider: Da irren Sie sich aber. Das Wachs­tums­po­ten­zial ist noch lange nicht ausge­schöpft. Es gibt breite Zuschau­er­schichten, die sich dem Thema Strea­ming noch gar nicht geöffnet haben. Als Deutsch­lands belieb­tester Video-Strea­ming­dienst sehen wir uns da in einer Front­po­si­tion, um zum Beispiel auch ältere Zuschauer für die Vorteile des Strea­mings zu begeis­tern.

teltarif.de: Ein großes Plus für Prime Video ist zwei­fellos die Fire-TV-Platt­form, auf der Ihre Inhalte promi­nent präsen­tiert werden. Mitt­ler­weile ist Fire TV auch als Betriebs­system über Partner wie Grundig verfügbar. Stehen dies­be­züg­lich weitere Koope­ra­tionen an?

Dr. Chris­toph Schneider: Wir sehen uns das auf jeden Fall an. Aber es gibt noch nichts, was ich dazu verkünden könnte.

teltarif.de: Welche Inhalte werden bei Ihnen aktuell beson­ders häufig abge­rufen?

Dr. Chris­toph Schneider: Wir haben soeben eine neue deut­sche Serie gestartet - "Der Beischläfer" mit dem Komiker Markus Stoll alias Harry G. Die Bewer­tungen sind fantas­tisch, unsere Prime-Mitglieder haben die Serie in über­wäl­ti­gender Mehr­heit mit fünf von fünf Sternen bewertet. Außerdem ist auch die Begeis­te­rung für den Doku­men­tar­film über den „Fußball­gott“ Schwein­s­teiger: Memo­ries – Von Anfang bis Legende groß, den Til Schweiger exklusiv für Prime Video produ­ziert hat.

teltarif.de: Beim Thema Amazon Origi­nals scheint aller­dings durchaus noch Luft nach oben zu sein, wenn man die Schlag­zahl der Veröf­fent­li­chungen zum Beispiel mit Netflix vergleicht.

Dr. Chris­toph Schneider: Bei uns geht es nicht um die Schlag­zahl, sondern um die Qualität der Inhalte. Prime-Mitglieder haben Zugriff auf tausende exklu­siver Serien und Filme bei Prime Video. Unsere Amazon Origi­nals sind dabei unser Aushän­ge­schild. Wenn wir in Deutsch­land eine Serie oder einen Film produ­zieren, dann soll er auch ein möglichst breites Publikum errei­chen. Die deut­schen Amazon Origi­nals sind unsere Block­buster, wenn Sie so wollen. Ob "Pastewka", "You Are Wanted", "BEAT", "Inside Borussia Dort­mund" oder jetzt "Der Beischläfer" und "Schwein­s­teiger: Memo­ries" - deut­sche Amazon Origi­nals zählen zu den meist gese­henen Inhalten bei Prime Video.

teltarif.de: Eines der beliebten Amazon Origi­nals ist "Bosch" mit Titus Welliver. Für diese Produk­tion arbeitet Amazon mit Red Arrow Studios von ProSiebenSat.1 zusammen. Wie lief diese Koope­ra­tion und sind weitere Projekte geplant?

Dr. Chris­toph Schneider: "Bosch" ist unsere am längsten laufende Amazon-Original-Serie und hat eine treue Fange­meinde überall auf der Welt. Wir schätzen die Zusam­men­ar­beit mit Red Arrow sehr.

teltarif.de: Welche Pläne haben Sie mit Blick auf die Fußball-Bundes­liga?

Dr. Chris­toph Schneider: Wir haben die Gele­gen­heit, in dieser Saison noch einige Bundes­li­ga­spiele sowie die komplette Rele­ga­tion zur ersten und zweiten Bundes­liga für Prime-Mitglieder live und ohne Zusatz­kosten zu zeigen. Das ist eine groß­ar­tige Sache für unsere Mitglieder, aber auch für die Bundes­liga, weil wir so noch mehr Menschen Zugriff auf die Spiele geben können, als zum Beispiel in der letzten Saison möglich war. Live-Sport bleibt bei Amazon ein Thema: Amazon wird ab der kommenden Saison das High­light-Spiel der UEFA Cham­pions League am Dienstag über­tragen.

teltarif.de: NBCUniversal will im Zuge der Corona-Krise die tradi­tio­nelle Verwer­tungs­kette durch­bre­chen und eigene Inhalte direkt On Demand vermarkten. Ist es vorstellbar, dass künftig auch bei Amazon Kino­pre­mieren zu sehen sind?

Dr. Chris­toph Schneider: Amazon-Kunden haben bereits seit einiger Zeit Zugriff auf Heim­kino-Premieren im digi­talen Shop von Prime Video zum Kaufen oder Leihen. Dazu gehören zahl­reiche Titel von allen mögli­chen Produ­zenten, z.B. "Emma", "Der Unsicht­bare" und "The Hunt" von NBCU oder "Onward" (Disney), "Birds of Prey: The Eman­ci­pa­tion of Harley Quinn" (Warner Bros.), "Trolls World Tour" (Dream­works), "Sonic The Hedgehog" (Para­mount), "Bombs­hell – Das Ende des Schwei­gens" (Lions­gate) und "Bloodshot" (Sony/Columbia). Die Premiere von "Der Junge und die Wild­gänse" gibt es sogar im Rahmen einer Prime-Mitglied­schaft inklu­sive bei Prime Video.

teltarif.de: In der Presse wurde kolpor­tiert, dass Amazon die kriselnde Multi­plex-Kino­kette AMC Thea­tres über­nehmen will. Sehen wir also demnächst auch Produk­tionen von Amazon Studios auf der großen Lein­wand?

Dr. Chris­toph Schneider: Da muss leider weiter kolpor­tiert werden. Zu Speku­la­tionen äußern wir uns gene­rell nicht.

teltarif.de: Wie sieht es mit einem Start von IMDb-TV in Deutsch­land aus?

Dr. Chris­toph Schneider: Amazon hat ange­kün­digt, dass IMDb-TV nach Europa kommen wird. Bleiben Sie gespannt!

teltarif.de: Herr Dr. Schneider, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Dr. Chris­toph Schneider

Dr. Chris­toph Schneider ist Geschäfts­führer von Amazon Prime Video Deutsch­land/Öster­reich und Head of Tele­vi­sion Europe. In seiner Posi­tion ist er u.a. für die Cont­ent­stra­tegie des Video-on-Demand-Ange­bots in Europa verant­wort­lich.

Seit 2010 war Schneider Mitglied der Geschäfts­füh­rung der maxdome GmbH und ab 2011 als Allein­ge­schäfts­führer maßgeb­lich für die erfolg­reiche Inte­gra­tion der Online-Video­thek in die ProSiebenSat.1-Gruppe verant­wort­lich. Zuvor hatte Chris­toph Schneider 14 Jahre verschie­dene Führungs­auf­gaben bei Hubert Burda Media, der Kirch-Gruppe und im Bertels­mann Konzern. Schneider studierte inter­na­tio­nale Betriebs­wirt­schaft an der WHU - Otto Beis­heim School of Manage­ment in Vallendar und promo­vierte am Marke­ting Lehr­stuhl der Univer­sität Mann­heim.