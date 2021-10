Discovery: "Tele 5 ist Individualist unter den TV-Sendern"

Tele 5-Senderchef Alberto Horta

Foto: Tele 5/Sonja Herpich Der US-Medi­enkon­zern Disco­very Networks ist vor allem für Factual Enter­tain­ment bekannt, mit der Über­nahme von Tele 5 stieg das Unter­nehmen vor einiger Zeit in Deutsch­land erst­mals in den Bereich fiktio­nale Inhalte ein. Welche konkreten Pläne haben die Ameri­kaner mit dem Sender, der zuvor lange Zeit zum Port­folio des Film­rech­tehänd­lers Herbert Kloiber gehörte? Unter anderem darüber spre­chen wir mit Tele 5-Geschäfts­führer Alberto Horta.

Foto: Tele 5/Sonja Herpich teltarif.de: Herr Horta, könnten Sie sich eigent­lich vorstellen, selbst auf eine Star Trek-Conven­tion zu gehen?

Alberto Horta: Ich bin in den letzten Monaten noch nicht dazu gekommen, aber es steht auf der Agenda. Unter Umständen ergibt sich bei unserer anste­henden Sci-Fi Offen­sive im kommenden Jahr etwas Passendes.

teltarif.de: Vor allem viele jüngere Fans dürften insbe­son­dere Deep Space Nine aus den 1990er-Jahren nun zum ersten Mal über­haupt auf Tele 5 gesehen haben. Science-Fiction gehört tradi­tio­nell zum Marken­kern Ihres Senders. Wie kam es eigent­lich dazu und soll das auch in Zukunft so bleiben?

Alberto Horta: Tele 5 ist der Indi­vidua­list unter den TV-Sendern, da steht uns SciFi mit seinen vielen Sub-Genres und Ausprä­gungen gut zu Gesicht. Wir scheuen uns nicht, auch den Serien und Spiel­filmen Raum zu geben, die bei anderen durch das Raster fallen. Ob norwe­gisches Wikinger-Epos, unge­wöhn­liche Horror-Scho­cker oder Western-Klas­siker, bei uns fügt sich alles thema­tisch geglie­dert gut ein. SciFi war damals wie auch heute eine perfekte Programm­farbe und wird auch in Zukunft eine tragende Säule der Marke Tele 5 bleiben.

teltarif.de: Grund­sätz­lich ist Disco­very vor allem für non-fiktio­nale Inhalte bekannt, in den Sinn kommen Zuschauern dabei vor allem hoch­wer­tige Repor­tagen auf dem Disco­very Channel. Sport hat sich mitt­ler­weile zu einem weiteren wich­tigen Stand­bein entwi­ckelt. Tele 5 wirkt dennoch zwischen DMAX, TLC, HGTV und Euro­sport ein biss­chen verlassen. Welche Rolle spielt der Sender im Konzert Ihrer Free TV-Ange­bote?

Alberto Horta: Eine sehr entschei­dende, nämlich die der fiktio­nalen Kompe­tenz, die im deut­schen Disco­very Port­folio zwei­fellos fehlte. Mit Tele 5 schaffen wir unter dem Dach von Disco­very ein Komplett­paket für Zuschauer als auch Geschäfts­partner. Wir können für jede Ziel­gruppe im Erwach­senen­alter passende Inhalte und Umfelder anbieten - ein Luxus, den viele unserer Mitbe­werber nicht für sich bean­spru­chen können. Zudem sehen wir dank verschie­dener Test­bal­lons, das auch non-fiktio­naler Content auf Tele 5 funk­tio­nieren kann, wenn man ihn richtig ausspielt. Alles in allem fügen sich die Puzzle­teile bisher sehr gut zusammen.

teltarif.de: Bei Disco­very spielen bislang vor allem lineare Ange­bote eine zentrale Rolle. Seit letztem Jahr rollen Sie den Strea­ming-Dienst Disco­very+ global aus. Wie können sich diese doch sehr unter­schied­lichen Stra­tegien über­haupt ergänzen?

Alberto Horta: In unserer Philo­sophie gibt es keinen Kampf der Verwer­tungs­platt­formen linear versus digital. Die Ange­bote ergänzen sich, statt sich gegen­seitig auszu­schließen. Uns als Tele 5, aber auch Disco­very insge­samt ist es wichtig, auf allen Platt­formen präsent und aktiv zu sein, um unser beacht­liches Kontin­gent an Inhalten so vielen Zuschauern wie möglich anbieten zu können. Der Ausbau unserer Direct to Consumer-Akti­vitäten spielt dabei global als auch lokal eine wich­tige Rolle.

teltarif.de: Die App "5flix" ist mitt­ler­weile Geschichte, seit Oktober wurde sie durch die Tele 5 Media­thek ersetzt. So mancher Zuschauer vermisste aller­dings trotzdem eine Android-App. Wie ist hier Stand der Dinge?

Alberto Horta: Im Zuge unseres Rede­signs unter dem neuen Claim "Mehr als du denkst", der sämt­liche Kommu­nika­tions­kanäle betrifft, haben wir uns auch auf eine Verein­fachung und bessere Zugäng­lich­keit unserer Digi­tal­kanäle unter der einheit­lichen Marke Tele 5 verstän­digt. Wir räumen dem User damit einige Hürden aus dem Weg, auch die der App: Unsere Website im Respon­sive Design ist auf allen Endge­räten ohne App oder sons­tige Instal­lations- und Regis­trie­rungs­schritte voll­umfäng­lich mit sämt­lichen Inhalten nutzbar.

teltarif.de: Beim Tele 5-Live­stream gab es bislang eine Koope­ration mit Zattoo, soll diese auch künftig bestehen bleiben?

Alberto Horta: Part­ner­schaften sind ein wich­tiger Bestand­teil unserer Wachs­tums­stra­tegie. Zattoo und Disco­very verbinden eine über 14 Jahre lange, frucht­bare Zusam­men­arbeit, die wir auch in der Zukunft fort­führen wollen. Darüber hinaus befragen wir auch in regel­mäßigen Abständen unsere User, was sie sich wünschen.

teltarif.de: Welche Inhalte von Disco­very werden in naher Zukunft das Programm von Tele 5 ergänzen?

Alberto Horta: Wir haben bereits jetzt verein­zelt Formate getestet. So zeigen wir thema­tisch passend am Mitt­woch nach unseren Kata­stro­phen-Filmen die Serie "Storm Chasers – Verrückt nach Tornados". Im Nach­mit­tags­pro­gramm am Wochen­ende setzen wir zudem in Kürze auf "Ausge­setzt in der Wildnis" mit Bear Grylls. Da Factual aller­dings wirk­lich Neuland für Tele 5 ist, müssen wir hier zunächst Erfah­rungen sammeln und lernen, welche Inhalte von den Zuschauern gerne ange­nommen werden und was weniger gut funk­tio­niert. Die breite Themen­viel­falt aus der Disco­very-Welt hilft uns hierbei sehr.

teltarif.de: Mit der Über­nahme von Tele 5 durch Disco­very gingen auch orga­nisa­tori­sche Verän­derungen im Unter­nehmen einher. Sind diese mitt­ler­weile abge­schlossen?

Alberto Horta: Im aktu­ellen Zeit­alter müssen sich Orga­nisa­tionen fort­lau­fend verän­dern, um sich weiter­zuent­wickeln. Mit Tele 5 haben wir vor etwas mehr als einem Jahr einen umfas­senden Verän­derungs­pro­zess ange­stoßen, der in vielen Berei­chen schon weit fort­geschritten ist. Wir werden uns auch weiterhin hinter­fragen, um lang­fristig erfolg­reich zu bleiben.

teltarif.de: Welche Projekte wollen Sie nun zügig angehen?

Alberto Horta: Das eingangs ange­spro­chene Thema SciFi wird 2022 eine wich­tige Rolle für uns spielen. Wir wollen aktu­eller und rele­vanter werden. Auch Eigen­pro­duk­tionen stehen auf der Agenda, sowohl bereits bekannte, die sich für Adap­tionen anbieten, als auch gänz­lich neue Konzepte. Und zu guter Letzt natür­lich die Factual-Schiene zu verfei­nern. Das alles unter unserer Vision und Leit­linie "Fiction im Blut", die uns auch in den kommenden Wochen und Monaten auf unserem Weg halten wird. Der Winter wird defi­nitiv ereig­nis­reich für Tele 5.

teltarif.de: Herr Horta, vielen Dank für das Gespräch.

Zur Person: Alberto Horta

Alberto Horta leitet als Sender­chef sämt­liche Geschäfts­bereiche des Free-TV-Senders Tele 5. Zuvor war er zudem Geschäfts­führer der TM-TV GmbH. Bei Disco­very verant­wor­tete er als Vice Presi­dent Commer­cial Deve­lop­ment operativ die Stra­tegie­ent­wick­lung und kommer­zielle Ausrich­tung von Disco­very GSA & Benelux in allen Geschäfts­berei­chen, sowie das Distri­butions-Geschäft. Bevor er 2007 zu Disco­very kam, war er unter anderem Distri­bution & Programme Marke­ting Manager bei Euro­sport. Er ist gelernter Verlags­kauf­mann und studierte an der St. Gallen Busi­ness School sowie am Institut der Deut­schen Wirt­schaft.