Zu teuer: So viele Deutsche können sich kein Internet leisten

Ein Inter­net­zugang ist für die meisten Haus­halte in Deutsch­land wohl Stan­dard - oder etwa nicht? Laut einer Mittei­lung des Statis­tischen Bundes­amts (Destatis) konnten sich 2,6 Prozent der Bevöl­kerung ab 16 Jahren nach eigener Aussage im Jahr 2022 keinen Inter­net­zugang leisten. Die Daten entstammen der euro­päi­schen Gemein­schafts­sta­tistik über Einkommen und Lebens­bedin­gungen (European Union Stati­stics on Income and Living Condi­tions, EU-SILC.

Ob man sich den Inter­net­zugang aus finan­ziellen Gründen leisten könne, ist laut Destatis Teil des Indi­kators "mate­rielle und soziale Entbeh­rung", der auf der Selbst­ein­schät­zung der Haus­halte bezie­hungs­weise der befragten Personen ab 16 Jahren basiert. Im Vergleich zum Jahr 2021 (2,2 Prozent) sei der Anteil im Jahr 2022 hier­zulande leicht gestiegen.

Am höchsten und am nied­rigsten im Vergleich

Destatis fügt der Mittei­lung auch eine Grafik bei, die den Anteil der Bevöl­kerung, die sich laut den Ergeb­nissen aus dem Jahr 2022 keinen Inter­net­zugang leisten können, in ausge­wählten EU-Ländern zeigt. Die Grafik haben wir Ihnen nach­fol­gend einge­bunden. Dort zu sehen ist, dass der Anteil in Finn­land (0,3 Prozent) und Luxem­burg (0,4 Prozent) EU-weit im Jahr 2022 am nied­rigsten war. Am höchsten sei der Anteil in Rumä­nien (9,1 Prozent) und Bulga­rien (8,1 Prozent) gewesen. Der Durch­schnitt aller 27 EU-Mitglieds­staaten lag der Statistik zufolge bei 2,4 Prozent und damit leicht unter dem Anteil in Deutsch­land. EU-Vergleich: Bevölkerung ab 16 Jahren, die sich 2022 keinen Internetzugang leisten konnten

Grafik: © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

EU-Anteil leicht nied­riger

Wie bereits erwähnt lag der Anteil derje­nigen in Deutsch­land, die sich im Jahr 2022 keinen Inter­net­zugang leisten konnten, im Vergleich zum Jahr 2021 um 0,4 Prozent höher. Der EU-Durch­schnitt dagegen ist im Vergleich von 2021 und 2022 von 2,7 Prozent auf die besagten 2,4 Prozent gesunken.

Die Erhe­bung mit dem Indi­kator (mate­rielle und soziale Entbeh­rung) fand laut Destatis erst­malig im Jahr 2014 statt. Damals hatte der Anteil auf dem Gebiet der heutigen EU 7,0 Prozent betragen, in Deutsch­land waren es 4,5 Prozent, heißt es.

