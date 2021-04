CUII: Werden Internet-Provider zur Sperrung gezwungen?

Wer als Kunde der großen deutschen Internetanbieter bestimmte Seiten im Internet aufrufen möchte, könnte künftig verstärkt bei cuii.info landen.

Screenshot/Foto/Montage: teltarif.de, Screenshot-Quelle: cuii.info Die Einfüh­rung der Clea­ring­stelle Urhe­ber­recht (CUII) ging schon am 11. März 2021 fast unbe­merkt vonstatten. Erst langsam haben enga­gierte Internet-Nutzer die Bedeu­tung und die Gefahren des Verfah­rens erkannt und melden sich im Internet, etwa auf Twitter oder einschlä­gigen Seiten zu Wort.

Inter­essant ist die Seite cuii­liste, die einen Über­blick über bereits gesperrte Seiten gibt und auch Infor­mationen enthält, wie sich relativ einfach solche DNS-Sperren umgehen lassen.

Anfrage an die Betei­ligten

Nach unserem Bericht haben wir einige der betei­ligten Internet-Provider und Inter­essen­ver­treter ange­schrieben. Wir wollten wissen: "Auf welcher Rechts­grund­lage greift die (Unter­neh­mens­name) so massiv in das Internet ein? Haben die Sperren eine gericht­lich bestä­tigte Grund­lage? - Sollte (Name) nicht als Internet-Zugangs-Provider voll­kommen neutral bleiben und möglichst keinerlei Inhalte filtern?"

Die Antworten trudelten teil­weise recht schnell ein, auf einige warten wir noch.

Voda­fone und Telekom verste­cken sich hinter Bitkom

Voda­fone und Telekom erklärten fast gleich­lau­tend, dass das ein Bran­chen-Thema und damit der Bran­chen­ver­band Bitkom zuständig sei. Bitkom hat eine Seite zu dem Thema geschaltet. Eine Anfrage von teltarif.de an den Bitkom wurde noch nicht beant­wortet.

o2 verweist auf BMVI und das Kartellamt

o2 antwor­tete ehrlich "Das Thema ist schwere Kost". Man verwies auf die Stel­lung­nahme des Bundes­minis­ters für Wirt­schaft und Energie und fügte eine Erklä­rung des Kartell­amtes bei, auf die wir später noch zurück­kommen.

Dril­lisch antwortet ausführ­lich

über­raschend ausführ­lich meldete sich das Unter­nehmen 1&1-Dril­lisch zu Wort:

„Das euro­päi­sche Recht verpflichtet die Mitglied­staaten der EU sicher zu stellen, dass Rech­teinhaber gegen Inter­net­zugangs­anbieter vorgehen können, deren Dienste von einem Dritten zur Bege­hung von Urhe­ber­rechts­ver­let­zung genutzt werden. Der Euro­päi­sche Gerichtshof hatte bereits im Jahr 2014 geur­teilt, dass Sperren von Webseiten ein zuläs­siges Mittel sind, um Urhe­ber­rechts­ver­let­zungen über Inter­net­zugangs­anbieter zu unter­binden. Das haben inzwi­schen auch mehrere deut­sche Gerichte, insbe­son­dere aber der Bundes­gerichtshof, bestä­tigt. Grund­sätz­lich war also klar, dass die Inter­net­zugangs­anbieter hier aktiv werden müssen. Ausweis­lich von Art. 3 Abs. 3 a) der Netz­neu­tra­litäts­ver­ord­nung dürfen Sperren durch­geführt werden, wenn dies dazu dient, Gesetzen nach­zukommen. Solche Gesetze sind insbe­son­dere das Tele­medi­enge­setz und die Störer­haf­tung des BGB, welche Urhe­ber­rech­teinha­bern einen Sperr­anspruch zubil­ligen. Einer Gerichts­ent­schei­dung bedarf es nach dem Geset­zes­wort­laut nicht. Es hat nichts mit Umge­hung von Gerichten zu tun, wenn ein Inter­net­zugangs­anbieter seiner gesetz­lichen Verpflich­tung nach­kommt. Hier geht es ausschließ­lich um Webseiten, deren eindeu­tiger Zweck auf die massen­hafte, straf­bare Verlet­zung von Urhe­ber­rechten ausge­richtet ist. Webseiten werden erst dann mittels einer DNS-Sperre durch Inter­net­zugangs­anbieter gesperrt, wenn der Prüfungs­aus­schuss der Clea­ring­stelle Urhe­ber­recht im Internet (CUII) seine ausdrück­liche Empfeh­lung auf Basis geltender Gesetze dazu ausspricht. Dieser Ausschuss wird von ehema­ligen Rich­tern des Bundes­gerichts­hofs unab­hängig geführt. Die Empfeh­lungen sind zudem durch eine staat­liche Kontrolle durch die Bundes­netz­agentur abge­sichert. Die Bundes­netz­agentur ist die zustän­dige Fach­behörde zur Sicher­stel­lung der Netz­neu­tra­lität.“

VATM dafür

Der Verband der Anbieter von Tele­kom­muni­kations- und Mehr­wert­diensten (VATM) antwor­tete unter anderem: "Die Clea­ring­stelle wird getragen von einer Allianz der größten TK-Anbieter, die - bis auf die Telekom - alle im VATM orga­nisiert sind, sowie der wich­tigsten Rech­teinhaber. Sie basiert auf höchst­rich­ter­licher Recht­spre­chung und auch euro­päi­sche Vorgaben und wird eng begleitet von Bundes­kar­tellamt und insbe­son­dere der Bundes­netz­agentur, die die Empfeh­lungen der Clea­ring-Stelle prüft. Der VATM ist sich sicher, dass mit der Arbeit der Clea­ring­stelle lang­wie­rige Strei­tig­keiten vor den Gerichten in vielen Fällen vermieden können. Deswegen unter­stützt auch der VATM die Arbeit der Clea­ring­stelle CUII als wich­tige Instanz, um effektiv ille­gale Ange­bote im Internet dauer­haft zu unter­binden."

Bundes­netz­agentur könnte gegen Clea­ring­stelle vorgehen

Noch ausführ­licher nahm die Bundes­netz­agentur dazu Stel­lung, die nach Ansicht der Kritiker sich nur um die Netz­neu­tra­lität, aber nicht um Inhalte kümmern sollte. Sie schreibt:

"Entspre­chend der euro­päi­schen TSM-Verord­nung (Verord­nung (EU) 2015/2120) sind Verkehrs­manage­ment­maß­nahmen wie Website­sperren nach Artikel 3 Absatz 3 Unter­absatz 3 a TSM-VO ausnahms­weise zulässig. Und zwar nicht nur, wenn sie der Umset­zung natio­nalen Rechts aufgrund behörd­licher oder gericht­licher Verfü­gungen dienen, sondern auch dann, wenn sie erfor­der­lich sind um "natio­nalen Rechts­vor­schriften, denen der Inter­net­zugangs­anbieter unter­liegt, ...zu entspre­chen".

Die BNetzA erklärt weiter, eine DNS-Sperre sei dann ausnahms­weise zulässig, wenn sie zur Durch­set­zung eines gesetz­lichen Sperr­anspruchs gegen den Inter­net­zugangs­anbieter nach § 7 Absatz 4 Tele­medi­enge­setz (TMG) /§ 7 Absatz 4 TMG analog /§ 109 Absatz 3 Medi­enstaats­ver­trag (MStV) bezie­hungs­weise Artikel 8 Absatz 3 Urhe­ber­rechts­richt­linie erfor­der­lich sei.

Entschei­dend für diese Ausnahme sei, dass dem Rech­teinhaber nach § 7 Absatz 4 TMG ein Anspruch gegen den Diens­tean­bieter auf Sper­rung der Nutzung von Infor­mationen bestehe. Voraus­set­zung dafür wiederum sei, dass der Rech­teinhaber keine andere Möglich­keit hat, der Rechts­ver­let­zung abzu­helfen und dass die Sper­rung zumutbar und verhält­nis­mäßig ist.

Bleibt die Frage, was ist zumutbar und verhält­nis­mäßig? Das gibt viel Raum für Inter­pre­tationen.

Die Netz­agentur weiter: "Mit der Einrich­tung der Clea­ring­stelle Urhe­ber­recht im Internet (CUII) als Initia­tive von Rech­teinha­bern und Inter­net­zugangs­anbie­tern wurde ein Prüf­aus­schuss unter Betei­ligung ehema­liger BGH-Richter etabliert. Der Ausschuss prüft die Anspruchs­vor­aus­set­zungen im Hinblick auf struk­turell Urhe­ber­recht verlet­zende Inter­net­seiten. Er stützt sich hierbei auf die von der höchst­rich­ter­lichen Recht­spre­chung entwi­ckelten Voraus­set­zungen für Sperr­ansprüche."

Einwand von uns: Ein ehema­liger Richter kennt sich mit dem Thema aus, ist aber kein ordent­liches Gericht.

Recht­inhaber muss erfolglos gewesen sein

Die Bundes­netz­agentur schränkt ein, dass der Rech­teinhaber "zunächst erfolglos versucht haben" muss, gegen den Rechts­ver­let­zenden Websei­ten­betreiber vorzu­gehen. Das gelte auch für die Vermei­dung von Over­blo­cking, also wenn Seiten legale und ille­gale Inhalte enthalten. Dazu gäbe es eine Recht­spre­chung des Bundes­gerichts­hofes (BGH) bzw. Euro­päi­schen Gerichts­hofes (EuGH), die zugrunde gelegt werde.

CUII leitet Prüf­ergebnis zur Netz­agentur

Der CUII-Prüf­aus­schuss leite sein Prüf­ergebnis bezie­hungs­weise seine Empfeh­lung der Bundes­netz­agentur zu. Diese geschehe auf frei­wil­liger Basis und auch die von der Bundes­netz­agentur durch­geführte Prüfung bezie­hungs­weise Stel­lung­nahme erfolgt zu diesem Zeit­punkt formlos, denn die TSM-VO sieht keine Ex-ante-Prüfung, keine Geneh­migungs- oder Anzei­gepflichten der Inter­net­zugangs­anbieter vor.

Die Bundes­netz­agentur prüfe dann jeden Einzel­fall, ob die Voraus­set­zungen nach Artikel 3 TSM-VO vorliegen, also ob die DNS-Sperre erfor­der­lich ist.

Die Netz­agentur betont, dass Sperren, die sich auf diese Rechts­grund­lage stützen können, keine (zusätz­liche) gericht­liche Bestä­tigung bräuchten. Es bleibe jedoch jeder­zeit eine gericht­liche Über­prü­fung oder auch eine erneute Über­prü­fung durch die Bundes­netz­agentur möglich.

Die Zwick­mühle

Soll heißen: Die Betreiber blockierter Seiten müssten eigent­lich selbst vor den Kadi ziehen und sich darüber beschweren, dass ihre Seiten gesperrt werden. Doch genau das dürften die kaum tun, weil sie so einen Ansprech­partner benennen würden, der dann auch Adressat für zugrunde liegende Rechts­strei­tig­keiten, um fehlende Lizenzen wäre. Ein Schelm, der böses dabei denkt.

Statt­dessen machen sich die Anbieter dieser "selt­samen Seiten" im Internet lustig, veröf­fent­lich pausenlos neue (unge­fil­terte) Domains, wo man die "verbo­tenen" Seiten doch noch finden und nutzen kann. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese Seiten­betreiber die vermeint­lichen Sper­rungen als (unfrei­wil­lige) Reklame für ihre Ange­bote sehen, der User ist ja neugierig.

Netz­agentur betont offenen Zugang

Die Bundes­netz­agentur betont, nach Artikel 5 Absatz 1 TSM-Verord­nung sicher­zustellen und zu über­wachen, dass die Vorgaben zum Zugang zum offenen Internet einge­halten werden. Dazu gehöre auch die Über­prü­fung, ob einge­rich­tete DNS-Sperren mit den Vorgaben des Artikel 3 TSM-Verord­nung in Einklang stehen.

Für die Netz­agentur habe das frei­wil­lige Verfahren der CUII keine präju­dizi­elle Wirkung auf die Sach- und Rechts­lage. Das bedeutet: Wenn sich nach Einrich­tung einer Sperre die Sach­lage ändert oder sich neue Tatsa­chen ergeben, die Bedenken gegen die Verord­nungs­kon­for­mität wecken, leite die Bundes­netz­agentur ein Verfahren nach § 126 TKG ein und/oder kann ein Bußgeld gemäß § 149 TKG verhängen.

Rein Theo­retisch könnte also die Netz­agentur die CUII vor den Kadi zerren. Wird sie das tun?

Kartellamt hat keine Bedenken?

Das Bundes­kar­tellamt habe offenbar keine Einwände gegen diese Clea­ring­stelle, berichte die Seite irights.info unter Bezug auf auf das Portal des renom­mierten Justiz-Verlages C.H. Beck. Doch im Kartellamt sieht man durchaus Gefahren:

Gleich­wohl könnten Initia­tiven, die die Durch­set­zung der gesetz­lichen Regeln in private Hände legen, proble­matisch sein, der Präsi­dent des Bundes­kar­tell­amtes, Andreas Mundt. Es bestehe die Gefahr, dass auch recht­mäßige Wett­bewer­ber­ange­bote beein­träch­tigt würden. Die Clea­ring­stelle habe jedoch eine ganze Reihe von Siche­rungs­mecha­nismen dagegen vorge­sehen und diese auf Anre­gung des Kartell­amts noch verstärkt.

Wer kann klagen? Was kann der Nutzer tun?

Bleibt die Frage, ob das Thema höchst­rich­ter­lich schon ausdis­kutiert ist. Wir haben die bekannte Rechts­kanzlei Wilde Beuge Solmecke (WBS) um eine Stel­lung­nahme gebeten, die wir noch nach­rei­chen.

Eine Einschät­zung von Henning Gajek

Je mehr man sich mit der Sache beschäf­tigt, desto entsetzter muss man fest­stellen, dass hier im Stillen und seit Jahren ein Klein­krieg geführt wird, dessen Opfer weniger die "bösen" Seiten­betreiber, sondern der gemeine Inter­net­nutzer werden könnte.

Was offenbar wenig bekannt ist: Internet-Zugangs­pro­vider können von Gerichten gezwungen werden, Seiten zu sperren, selbst wenn sie darauf eigent­lich absolut gar keine Lust haben, schon alleine, weil das tech­nischen Aufwand und Kosten bedeutet.

Die Rech­tein­dus­trie ist frus­triert, weil all ihre Versuche, den verbo­tenen Seiten­betrei­bern auf die Schliche zu kommen, in den Tiefen des Inter­nets versanden. Nur werden sie mit diesen Sperren (unge­wollt) genau zu Werbe­trä­gern dieser Rech­tepi­raten, die sich einen Ast freuen und unge­rührt weiter­machen, bis sie erwischt werden, oder auch nicht.

Nochmal: Die Rech­tein­dus­trie muss hier viel markt­wirt­schaft­licher denken. Wenn nicht nur Musik, sondern auch Filme und Videos unkom­pli­zierter und legal konsu­mierbar werden können, hört dieser Spuk ganz von alleine auf.

Bis dahin fehlt ein höchst­rich­ter­liches Urteil, das diesem absurden Treiben ein Ende setzt und jede Form von Zensur und Sper­rungen auf ein abso­lutes Mindestmaß redu­ziert und immer und immer wieder nach­kon­trol­liert. Es geht nicht darum. den Rech­tepi­raten freie Bahn zu verschaffen, sondern auf die Dauer zu verhin­dern, dass Begehr­lich­keiten wachsen, unan­genehme Seiten aller Art nach Guts­her­renart zu sperren oder schwer erreichbar zu machen.