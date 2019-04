Majority Robinson: Adapter für Internetradio, DAB+ und Bluetooth

Internetradio-Adapter Majority Robinson Internetradio-Adapter Majority Robinson

In vielen Wohnzimmern stehen alte HiFi- oder Kompaktanlagen, nicht selten noch mit Kassettendeck oder Plattenspieler oder - falls schon etwas moderner - CD-Player. Digitalradio, Internetradio und erst recht Musikstreaming über Bluetooth vom Smartphone beherrschen diese alten Anlagen nicht. Zum Glück hat sich die Industrie hier etwas einfallen lassen und Adapter für alle neuen digitalen Audioquellen auf den Markt gebracht.

Ein besonders günstiger, aber nicht minder leistungsfähiger ist der "Robinson" vom britischen Hersteller Majority. Diesen können Nutzer per Cinch-Kabel an die bestehenden Anlagen anschließen. Voraussetzung ist freilich ein entsprechender Anschluss.

Für knapp unter 60 Euro bekommen Nutzer beim Robinson alle wichtigen Funktionen: Per WLAN lässt sich der Adapter mit dem Router verbinden und empfängt so Tausende Internetradiostationen. Besonders attraktiv: Das große Farbdisplay zeigt nicht nur den Sendernamen und die Uhrzeit, sondern auch Slide-Shows, beispielsweise den Wetterbericht, Studiofotos oder Album-Cover, an.

Wer kein Radio übers Internet hören möchte, kann auch auf terrestrisches Digitalradio über DAB und DAB+ zurückgreifen. Außerdem ist es möglich, das Smartphone oder Tablet per Bluetooth mit dem Adapter zu verbinden, um auf diese Art und Weise gestreamte Musik über die HiFi-Anlage zu hören. Zugang gibt es zudem zum Musikstreamer Spotify. Registrierte Nutzer können auf diese Art und Weise Playlists über den Adapter auf der heimischen Anlage abspielen. Musikdateien lassen sich ferner auch per UPnP im Heimnetzwerk übertragen. So kann man beispielsweise Musik vom PC über den Adapter auf der HiFi-Anlage abspielen.

Steuerbar per App

Die Bedienung erfolgt mit der mitgelieferten Fernbedienung. Nutzer können den Adapter auch mit der AirMusic App für Apple und Android vom Smartphone aus steuern. Der Adapter kann auch als Stand-Alone-Radio fungieren, etwa, wenn man ihn an ein Aktivboxensystem oder eine Soundbar anschließt.

Majority vertreibt seine Produkte in Deutschland über diverse Online-Shops, etwa auf der Plattform Amazon.

