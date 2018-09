RTL Radio startet Baukasten für Radio-Apps

Ab 1. Oktober will das Berliner Unternehmen RTL Radio eine neue App-Plattform starten, die allen Radiosendern in Deutschland offensteht. Es handelt sich um einen App-Baukausten mit personalisierbaren Inhalten.

Ab 1. Oktober will das Berliner Unternehmen RTL Radio Deutschland eine neue App-Plattform starten, die allen Radiosendern in Deutschland offensteht. Im Vergleich zum Radioplayer handelt es sich aber nicht um einen neuen Webradio-Aggregator. Vielmehr soll Digital Media Hub interessierten Sendern als Baukasten-System eine einheitliche Struktur ihrer eigenen Radio-Apps bieten.

Die Applikation bindet auf Kundenwunsch auch Extra-Features ein wie eine zentrale Audio News Plattform. Nutzer können dabei auf ihre individuellen Interessen zugeschnittene Radio-News im Livestream hören – und zwar genau in den Momenten, in denen sie es wollen, sei es über mobile Apps oder Smart Home Assistenten. Das laufende, lineare Radioprogramm wird dann unterbrochen und nach Ende der News wieder gestartet.

Zunächst fünf Sender nutzen neuen App-Baukasten

Digital Media Hub von RTL Radio Am Anfang ist das Portfolio noch überschaubar: Dabei sind die Berliner Stationen 104.6 RTL, 105’5 Spreeradio und 93,6 JAM FM sowie die in Baden-Württemberg ansässigen Sender antenne 1 und Radio Ton. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit antenne 1 und Radio Ton schon zum Start auch zwei große Sender außerhalb der RTL Radio Deutschland-Gruppe für unsere neue App-Plattform begeistern konnten", freut sich Stephan Schmitter, CEO von RTL Radio Deutschland: "Die technischen Entwicklungen des Digital Media Hub stehen allen Radiosendern in Deutschland offen und wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen noch viele weitere Sender von unseren Produkten überzeugen können."

Die neue Plattform soll "einfach Musikhören mit leicht bedienbaren Funktionen und einer reduzierten Oberfläche" bieten. Die Apps seien adaptiv gestaltet. Es stehen eine Mediathek und mehrere Player für die Formate klassisches Radio, Podcasts, Nachrichten sowie Audio und Video zur Auswahl. Redaktionelle Inhalte und Promotions können leicht über sogenannte Editorials eingebunden werden. Der Nutzer könne die Tonqualität individuell anpassen und so zwischen einer besonders hohen Tonqualität oder einem niedrigen Datenverbrauch wählen.

Zeitgemäßes Radiohören mit linearen und non-linearen Inhalten

Der App-Baukasten für iOS und Android werde den Kunden laut RTL Radio als kostengünstiges Mietmodell angeboten. Sie profitierten von einem Produkt, welches stetig erweitert und aktualisiert werde. Dadurch würden sie hohe Anfangsinvestitionen vermeiden, heißt es. Die Verwaltung der Anwendungen könne durch die Kunden über die Weboberfläche einfach selbst vorgenommen oder eine Komplettbetreuung durch den Digital Media Hub dazu gebucht werden.

Die App-Plattform des Digital Media Hub eröffne Radiosendern jeder Größe damit die Möglichkeit, ihren Hörern ein zeitgemäßes, mobiles Audioangebot zu überschaubaren Kosten anzubieten, das sowohl linearen als auch non-linearen Content beinhaltet.