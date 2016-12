Neue Kombi-Internetradio/DAB+ von Alan Electronics

Neues Hybrid-Radio von Albrecht Der Hersteller Alan Electronics (Handelsmarke: Albrecht) hat ein neues Kombi aus WLAN-Internet- und DAB+-Radio in den Markt gebracht. Es handelt sich um das Tischradio Albrecht DR 883. Ein umlaufendes Holzgehäuse optimiert laut Herstellerangaben das Klangvolumen des kompakten Stereo-Radios. Neben regionalen UKW-Programmen mit RDS ist das neue Modell für den Empfang von DAB/DAB+-Sendern ausgelegt. Zusätzlich können über 25 000 Internet-Sender in Verbindung mit einem WLAN-Router empfangen werden.

Musikstreaming via netzwerk und Bluetooth

Dank DLNA-Heimvernetzung und kostenlos erhältlicher App "AirMusic Control" lassen sich Audiodateien in digitaler Klangqualität vom Smartphone oder Tablet PC aus über das Albrecht DR 883 abspielen. Auch die Radiosteuerung selbst wird über die App ermöglicht. Darüber hinaus kann ein direktes Musikstreaming über Bluetooth-fähige Mobilgeräte wie Smartphones oder Tablets an das Radio erfolgen. Das Modell besitzt ein Farbdisplay für Informationen zu Musiktiteln, Interpreten sowie Textmeldungen. Zudem können hier Bilder zum Wetter oder aktuelle Nachrichten mittels DAB-Slideshow empfangen werden.

Darüber hinaus können Nutzer Musik von Portalen wie Spotify oder Deezer direkt per Bluetooth-Verbindung von unterschiedlichen mobilen Geräten auf das Albrecht DR 883 streamen. Via Universal Plug and Play (UPnP) kann das Hybridradio auch direkt mit dem PC verbunden werden. Der Computer gibt die Medien zur Wiedergabe frei, welche dann auf dem Display des DR 883 ausgewählt und angehört werden können.

Einige Extras

Extras sind ein Equalizer für persönliche Klangeinstellungen, eine Weckfunktion und Sleep-Timer sowie ein Dimmer für das Display. Für separate Geräte wie ein MP3- oder CD-Player ist eine Line-in Buchse (3,5 mm) an Bord.

Das Hybrid-Radio Albrecht DR 883 eignet sich mit der Ausgangsleistung von 2 mal 3,5 Watt für die Beschallung kleinerer Wohnräume und ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Das Modell ist für rund 170 Euro im Handel erhältlich. Zum Lieferumfang gehören Fernbedienung, Teleskopantenne sowie Netzteil (230 V).