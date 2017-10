Telestar mit modernem Internetradio für die Küche

Das Küchenradio Dabman i450 Wer auch in seiner Küche nicht auf Audio-Hightech verzichten will, für den hat das Unternehmen Telestar aus der Eifel ein besonderes Gerät in den Handel gebracht. Der Dabman i450 ist in erster Linie ein WLAN-Internetradio. Verbindet der Nutzer ihn mit dem Internet, bekommt er Zugang zu mehr als 25 000 Radiostationen und Podcasts aus dem Internet. Wem heimische Sender ausreichen, kann zudem terrestrisches Radio über UKW und DAB/DAB+ hören.

Farbdisplay und eingebauter Subwoofer

Der Dabman i450 ist laut Herstellerangaben ein Klangwunder: Die beiden 3 Zoll Lautsprecher sorgen in Kombination mit dem integrierten Subwoofer für einen voluminösen Stereo-Klang, der über unterschiedliche Equalizereinstellungen an individuelle Hörpreferenzen angepasst werden kann. Die Leistung beträgt 2 mal 7 Watt (RMS). Besonderheit ist auch das 2,8 Zoll TFT Farbdisplay (7.11 cm Diagonale), welches nützliche Hintergrundinformationen zum laufenden Programm darstellt, etwa Wetterbericht, Studiofotos, Albencover und vieles mehr dank Slide-Shows.

Diverse Streaming-Möglichkeiten

Der Dabman i450 kann aber auch Musikdateien streamen - wahlweise per USB-Anschluss, via Bluetooth von Smartphone oder Tablet, oder per UPnP im Heimnetzwerk. Auch Playlists von Musiksreamern wie Spotify lassen sich auf diese Art und Weise auf dem Modell abspielen. Ferner ist ein AUX-Eingang für weitere externe Geräte wie ein portabler CD- oder MP3-Player an Bord.

Außerdem besitzt das Dabman i450 eine Weckfunktion, die in der Küche freilich auch beim Kochen eine Hilfestellung sein kann. Das Radio ist auch für die Unterbaumontage vorbereitet, die Halterung ist im Lieferumfang enthalten. Die Steuerung des Gerätes erfolgt über die kostenlose App AirMusic Control per iOS- oder Android-Smartphone oder direkt am Gerät.

Praktisch beim terrestrischen UKW- oder DAB/DAB+-Radioempfang ist die abschraubbare Antenne, die bei schlechter Empfangslage durch eine Zimmer- oder Dachantenne ersetzt werden kann. Den Dabman i450 gibt es ab sofort ab 200 Euro im Online- und Fachhandel.

Hinweis: Vor kurzem haben wir - ebenfalls von Telestar - den Dabman i600 vorgestellt, einen Bluetooth-Lautsprecher mit Radio-Funktion.