Darum ist das Smartphone das bessere WLAN-Radio

Bild: teltarif.de Radio­emp­fang über das Internet bietet die größte Programm­viel­falt. Hier sind Hörfunk­pro­gramme aus aller Welt in guter Qualität zu hören. Natür­lich ist es möglich, die Radio­sta­tionen über den Web-Browser am Computer zu hören. WLAN-Radios bieten aber deut­lich mehr Komfort. Warum Smart­phone-Apps eine noch bessere Alter­native sein können, bespre­chen wir im aktu­ellen Podcast mit unserem Multi­media-Experten Michael Fuhr.

Darüber spre­chen wir heute

Bild: teltarif.de Webradio mit einem "normalen" Empfänger hören? Mit WLAN-Radios ist das möglich. Die Geräte bieten in der Regel den Zugriff auf Tausende von Programmen aus aller Welt. Auf der anderen Seite drohen diese Inter­net­radio-Empfänger auch recht schnell zu "veralten", wie die Erfah­rungen aus der Vergan­gen­heit zeigen.

Egal ob der Geräte-Hersteller mit dem Daten­bank-Liefe­ranten für die Programme aus aller Welt mitein­ander im Clinch liegen oder manche Radio­sta­tionen ihre Über­tra­gungs­para­meter ändern: Der WLAN-Radio-Käufer hat oft das Nach­sehen. Entweder kann das Empfangs­gerät irgend­wann gar keine Webradio-Programme mehr wieder­geben oder ausge­rechnet das eigene Lieb­lings­radio ist nicht mehr hörbar.

Im Podcast spre­chen wir darüber, warum sich als Alter­native zu einem WLAN-Radio das Smart­phone als Webradio-Empfänger empfiehlt. Dabei gehen wir auch darauf ein, wie sich die Hörfunk­pro­gramme dennoch über die HiFi-Anlage wieder­geben lassen.

Erschei­nungs­weise und Feed­back

