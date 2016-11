Kombi DAB+-/Internetradio bei Aldi Nord

Das E85105 von Medion hat leider kein Farbdisplay Ab diesem Donners­tag gibt es wieder ein WLAN-Internetradio beim Discounter Aldi Nord. Es handelt sich diesmal um das Modell E85105 von Medion. Mit dem kompakten Tisch­radio kann der Nutzer in die Welt der 15 000 Internet­radio­sender und zahlreiche Pod­casts aus aller Welt eintauchen. Besteht einmal kein Zugang zum Internet, verfügt das Modell auch über terrestrischen Radio­empfang mit UKW (inklusive RDS) und DAB+. Das Modell besitzt ein 8,9 cm (3,5 Zoll) großes mono­chromes LC-Display. Bedauerlicher­weise ist es nur ein Text- und kein Farb­display. Auf die Anzeige von Bildern wie Album­covern muss der Nutzer also verzichten.

USB-Anschluss und Netzwerk-Streaming

Für die Verbreitungs­wege Internet­radio, UKW und DAB/DAB+ stehen jeweils 40 Favoriten-Speicher­plätze zur Verfügung, was für die Lieblings-Radio­stationen aus­reichend ist. Das Modell im Holz­gehäuse kann auch Musik streamen, wahl­weise über Sticks oder Fest­platten, die der User an den USB-Eingang anschließen kann oder dank DLNA-/UPNP-Unterstützung draht­los im Netz­werk. Kompatible Datei­formate sind AAC, MP3, WMA, FLAC und WAV.

Zusatz­feature ist eine Weck­funktion mit zwei individuell einstellbaren Weck­zeiten und Schlummer­funktion (Snooze) sowie Einschlaf­funktion (Sleep Timer). Die Ausgangs­leistung des Radios beträgt 2 mal 10 Watt RMS. An weiteren Ein- und Aus­gängen besitzt das Internet­radio einen RJ-45 LAN-Anschluss, Stereo Line-Out für die Anbindung an HiFi-Anlagen oder Aktiv­boxen sowie einen Kopf­hörer- und einen AUX in-Anschluss für weitere externe Geräte wie MP3- oder CD-Player. Zum Liefer­umfang gehören ferner eine Fern­bedienung inklusive Batterie, ein Audio-Kabel sowie das Netz­teil. Das Gerät ist auch per kostenloser App steuerbar. Aldi Nord verkauft das Modell zum Preis von 79,99 Euro. Das Modell gibt es diesmal exklusiv in den Filialen, online ist es nicht bestellbar.

Solide, aber ohne viel Extras

Unsere Bewertung: Das Gerät ist solide, bietet aber kaum zeit­gemäße Extras. So besitzt es kein Farb­display, keine Bluetooth-Funktion und auch keine An­bindung an Streaming-Dienste wie Spotify. Der Preis ist dafür angemessen, Geräte mit den erwähnten zusätzlichen Features kosten zumeist wesentlich mehr.

Hinweis: In Kürze stellen wir in einer Bilderserie weitere WLAN-Internetradios zum Weihnachtsgeschäft vor.

Vor gut zwei Wochen hatten wir Ihnen bereits neue Internet- & Digitalradios von Dual vorgestellt.