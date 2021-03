Brand in Rechenzentrum: Viele Webradios offline

Nach einem Brand in einem Rechen­zen­trum in Straß­burg sind derzeit zahl­reiche Inter­net­radio-Streams von Anbie­tern aus ganz Europa offline. Betroffen sind auch deut­sche Radio­sta­tionen.

Schwany Media meldet einen Ausfall seiner Webradio-Streams

Fotomontage: Schwany Media, Screenshot: Michael Fuhr Ein Brand in einem Rechen­zen­trum im elsäs­sischen Straß­burg hat Dienste zahl­rei­cher Unter­nehmen und Orga­nisa­tionen lahm­gelegt. Das Feuer war in der Nacht zu Mitt­woch beim Hosting-Anbieter OVH ausge­bro­chen, wie das Unter­nehmen mitteilte. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. OVH gehört zu den größten Inter­net­dienst­leis­tern Europas.

Bei dem Feuer wurden nach Angaben von Firmen­chef Octave Klaba insbe­son­dere zwei der vier Rechen­zen­tren in Straß­burg in Mitlei­den­schaft gezogen. Unter­nehmen und staat­liche Orga­nisa­tionen nutzen die Server von OVH, um große Daten­mengen zu spei­chern oder zu verwalten. OVH hat nach eigenen Angaben rund 1,5 Millionen Kunden welt­weit und betreibt unter anderem 15 Rechen­zen­tren in Europa.

Viele Webra­dios derzeit off

Neben zahl­rei­chen Unter­nehmen und Orga­nisa­toren wie das Pariser Kultur­zen­trum Centre Pompidou nutzen auch Inter­net­radio-Veran­stalter aus ganz Europa das Hosting bei OVH. Betroffen sind auch deut­sche Anbieter, die zum Beispiel den Webradio-Anbieter Stream­panel zur Verbrei­tung ihrer Programme im Netz nutzen. Dieser meldet - Stand Donners­tag­nach­mittag - einen Ausfall von 60 Prozent der Inter­net­radio-Streams.

Einige deut­sche Veran­stalter wie der Inter­net­radio­anbieter Schwany haben inzwi­schen für einige der betrof­fenen Sender Backup-Streams aufge­setzt, viele andere Stationen schweigen aber noch.

"Derzeit bewerten wir die Auswir­kungen des Brandes und werden so bald wie möglich vom Fort­schreiten unserer Analyse berichten, sowie von den umge­setzten Lösungen", heißt es von OVH. Wie lange es noch dauern wird, bis alle betrof­fenen Services wieder laufen, ist unklar.

