Übersicht: Webradio mit Android Auto und Apple CarPlay

Inter­net­radio mit Android Auto und Apple CarPlay

Android Auto und Apple CarPlay bieten die Möglich­keit, auf dem Smart­phone laufende Apps über das Display im Auto zu bedienen und zu nutzen. Auch die Audio-Ausgabe erfolgt über das im Fahr­zeug vorhan­dene System und nicht über die im Handy einge­bauten Laut­spre­cher. Zu den Einsatz­mög­lich­keiten gehören die Tele­fonie und die Navi­gation, aber auch Multi­media-Anwen­dungen.

Neben Musik­strea­ming, Podcasts und Audio-Büchern können auch Inter­net­radio-Programme während der Auto­fahrt mit dem Smart­phone empfangen, aber über das Car-HiFi-System des Fahr­zeugs gehört werden. Die Auswahl der App und des Programms erfolgt über das Display im Auto. Anders als bei einer einfa­chen Blue­tooth-Verbin­dung muss demnach nicht das Handy selbst in die Hand genommen werden, um die Sender­aus­wahl zu treffen.

Auf diesem Weg ist der Empfang von Webradio im Auto ähnlich komfor­tabel wie die Nutzung von DAB+ und UKW. Ähnlich wie beim terres­tri­schen Radio­emp­fang gibt es Regionen mit gutem Empfang. Umge­kehrt fährt man zumin­dest ab und zu vermut­lich auch durch Gegenden, in denen es viele Aussetzer beim Strea­ming gibt, weil der LTE- und 5G-Ausbau noch nicht so weit fort­geschritten ist.

Diese Vorteile bietet die mobile Inter­net­radio-Nutzung

Vorteil ist die gegen­über dem terres­tri­schen Empfang wesent­lich größere Programm­aus­wahl. Neben regio­nalen Radio­pro­grammen kann sich der Schwabe auch an der Nordsee SWR3 ins Auto­radio holen. Der Fuer­teven­tura-Urlauber hört die deutsch­spra­chige Feri­enwelle Hola FM auch am Frank­furter Kreuz, um sich an die schönen Stunden auf der Insel zu erin­nern. Der in Wies­baden statio­nierte ameri­kani­sche Soldat hört CBS FM New York auch auf dem Weg zu Freunden in Kaisers­lau­tern.

Einzig der Daten­ver­brauch ist zu beachten, wenn kein Mobil­funk­tarif mit Internet-Flat­rate oder Zero Rating für Strea­ming genutzt wird. Zudem sollte man während der Fahrt für eine möglichst gute Mobil­funk­ver­sor­gung des Smart­phones sorgen, sodass der Radio­emp­fang stabil bleibt. Dazu kann das Handy in Fens­ter­nähe plat­ziert werden. Manche Fahr­zeuge verfügen auch über ein spezi­elles Fach, das dem Mobil­telefon eine induk­tive Anbin­dung an eine Außen­antenne bietet. Manche Autos haben einen WLAN-Hotspot an Bord, der an einer Außen­antenne hängt. Wird das Smart­phone mit dem WLAN-Netz verbunden, so sollte eben­falls eine möglichst stabile Internet-Verbin­dung gewähr­leistet sein.

