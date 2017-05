Netflix, maxdome & Co.: Video-on-Demand-Dienste im Vergleich

Mit Video-on-Demand-Diensten wie Netflix, maxdome und Co. können Nutzer selbst entscheiden, wann sie bestimmte Filme oder Serien ansehen wollen. Doch worin unterschieden sich die Online-Videotheken? Wir haben die Plattformen miteinander verglichen.

Video-on-Demand-Dienste im Vergleich Video-on-Demand-Dienste erfreuen sich großer Beliebtheit. Denn im Gegensatz zum linearen TV können Nutzer selbst entscheiden, wann sie welchen Film oder welche Serien ansehen wollen. Die Auswahl entsprechender Streaming-Angebote ist groß - sie reicht von Flatrate-Modellen zum monatlichen Festpreis bis zum kostenpflichtigen Einzelabruf (Pay per View) von Filmen und Serien(-Episoden).

Basis der Video-on-Demand-Dienste ist die angeschlossene Online-Videothek, deren Umfang von Anbieter zu Anbieter stark variiert. Einige Dienste bieten exklusive Eigenproduktionen an, locken mit Original-Versionen und aktuellen Blockbustern. Aber auch in der Wiedergabe-Qualität unterscheiden sich die Angebote zum Teil stark, denn nicht alle Anbieter stellen Filme in UHD bzw. 4K bereit.

Ein Großteil der Streaming-Portale bietet seine Inhalte wahlweise zum Kauf oder als Leih-Version an. Beim Kauf erhalten Nutzer den Film oder die Serie als digitales Medium, das sie beliebig oft ansehen können und das ihnen über ihr Kundenkonto dauerhaft zur Verfügung steht. Anders beim Verleih, bei dem der Film oder die Serie in der Regel 30 Tage zum Abspielen bereitgestellt wird. Sobald die Wiedergabe in diesem Zeitraum gestartet wurde, kann das Video innerhalb der nächsten 48 Stunden beliebig oft gestartet und unterbrochen werden. Nach Ablauf der zwei Tage wird die Miete automatisch beendet.

Die Unterschiede der Video-on-Demand-Angebote

Sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privaten Sender bieten ihre Inhalte zusätzlich zum linearen TV auch online per Stream an. Während die Öffentlich-Rechtlichen das Angebot über die Rundfunkgebühr finanzieren, erfolgt die Finanzierung bei den Privaten über Werbung. Ein solches Advertising-Supported Video-on-Demand, kurz AVoD, betreiben auch Anbieter wie YouTube und Vimeo. Für den Zugriff auf diese Dienste wird keine Extra-Gebühr berechnet, was die Angebote von den großen Video-Streaming-Plattformen wie maxdome, Netflix und Amazon Video unterscheidet.

Voraussetzung für die Nutzung solcher Online-Videotheken ist ein Internet-Anschluss. Wie schnell der Anschluss sein sollte hängt davon ab, wie viele Nutzer den Internet-Zugang gleichzeitig nutzen und in welcher Qualität die Inhalte gestreamt werden. Auch die Stabilität der Leitung spielt für eine ruckelfreie Video-Wiedergabe eine Rolle. Folgende Download-Geschwindigkeiten sind für die verschiedenen Wiedergabe-Qualitäten empfehlenswert:

Videos in SD - mindestens 2 MBit/s

Videos in HD - mindestens 6 MBit/s

Videos in 4K - mindestens 16 MBit/s

Alle Video-on-Demand-Plattformen lassen sich über den PC oder den Mac nutzen, ein Großteil auch über den SmartTV oder über Set-Top-Boxen, was besonders bequem ist. Einige Anbieter ermöglichen sogar die Nutzung ihrer Dienste über Spielekonsolen wie die PlayStation oder die Xbox. Auch die mobile Nutzung der Streaming-Angebote ist möglich. Hierfür bieten nahezu alle Anbieter Apps für Android, iOS und vereinzelt auch für Windows an. Eine Ausnahme machen iTunes und Videociety, die lediglich eine iOS-App zur Verfügung stellen, sowie der Anbieter Videoload, der ganz ohne App ins Rennen geht.

Video-on-Demand-Dienste im Vergleich