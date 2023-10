Pyur als Marke von Tele Columbus bietet Tarife für Kabel-Internet und Kabel-TV oft mit Rabatt an - es winken beispiels­weise Frei­monate, eine redu­zierte Grund­gebühr oder ein güns­tiger Router. Wir sammeln alle Aktionen.

Aktionen bei Pyur

Logo: Pyur Pyur ist die Marke des Kabel-Internet- und Kabel-TV-Netz­betrei­bers Tele Columbus, der in mehreren deut­schen Regionen Haus­halte mit Fern­sehen und Breit­band-Internet versorgt.

Aktionen bei Pyur

Logo: Pyur Pyur bietet seine Tarife für Neukunden immer wieder mit Rabatt­aktionen an - es winken beispiels­weise Frei­monate, eine redu­zierte Grund­gebühr oder ein güns­tiger bezie­hungs­weise komplett subven­tio­nierter Router. Auf dieser Über­sicht sammeln wir alle Aktionen der vergan­genen Monate in chro­nolo­gisch abstei­gender Reihen­folge.

30. Oktober: Kabel-TV mit Privat­sen­dern in HD sechs Monate gratis testen

Bevor Pyur nach Ende des Neben­kos­ten­pri­vilegs im Juli Kabel-TV-Kunden davon­laufen, startet der Netz­betreiber eine Aktion: Ab sofort können Basis-TV-Kunden das Produkt "HDTV" mit 31 privaten HD-Sendern sechs Monate lang kostenlos und unver­bind­lich testen. Danach werden 5 Euro monat­lich berechnet. Ein CI+ Modul ist bereits kostenlos enthalten.

Ab Juli 2024 müssen Mieter die Gebühren für den Kabel­anschluss selbst bezahlen. Mieter, die sich jetzt schon für einen Folge­ver­trag mit Pyur entscheiden, bietet der Netz­betreiber im Rahmen der Herbst­aktion die Möglich­keit, das Produkt BasisTV + HDTV für sechs Monate eben­falls kostenlos zu testen und bis zur vom Gesetz­geber vorge­sehenen Umstel­lung auf ein Einzel­ver­trags­ver­hältnis für 5 Euro monat­lich weiter zu nutzen.

Kunden, die sich für dieses Produkt entscheiden, müssen zum Termin der Umstel­lung nichts weiter tun. Der bis dahin gewährte Sammel­inkasso­rabatt in Höhe von 10 Euro wird aller­dings ab diesem Zeit­punkt entfallen. Dann werden 10 Euro für den Basis-TV-Vertrag und 5 Euro für HDTV fällig, also insge­samt 15 Euro.

19. Oktober: Internet- und Kombi-Tarife mit Rabatt

Bei Pyur kosten die Internet- und Kombi-Tarife mit 50 MBit/s und 250 MBit/s bei Bestel­lung bis einschließ­lich 26. Oktober im ersten Jahr monat­lich 9,99 Euro und danach den regu­lären Preis. Für die Internet-Tarife mit 400 MBit/s und 1 GBit/s wird dauer­haft eine monat­liche Grund­gebühr von 34,99 Euro berechnet, bei den Kombi-Tarifen in diesen Geschwin­dig­keits­stufen sind es 44,99 Euro pro Monat.

13. September: 40 Prozent Rabatt auf alle Internet-Tarife

Im Rahmen der Pyur Black Week sind ab heute bis zum 4. Oktober alle Internet-Tarife mit 40 Prozent Rabatt bestellbar. Der Rabatt gilt über die gesamte Vertrags­lauf­zeit:

10. August: 20 Prozent Ersparnis auf bishe­rigen DSL-Anbieter

Wer ab heute von seinem bishe­rigen DSL-Anbieter zu Pyur wech­selt, dem gewährt Pyur eine Ersparnis-Garantie: Mindes­tens 20 Prozent soll der Kunde im Vergleich zum Listen­preis des bishe­rigen DSL-Anbie­ters nach Ablauf der 24-mona­tigen Mindest­ver­trags­lauf­zeit für unli­mitierte Inter­net­anschlüsse ab 16 MBit/s sparen. Ausge­nommen von der Aktion sind rabat­tierte Ange­bote anderer Anbieter, wie Kombi­pro­dukte, Mitar­beiter- oder Unter­neh­mens­ver­güns­tigungen und Mobil­funk­lösungen.

Voraus­set­zungen für die Gewäh­rung des Rabatts sind: Perso­nen­iden­tität der Vertrags­inhaber und Vorlage eines geeig­neten Nach­weises (z.B. Rech­nung) darüber, der inner­halb von einem Monat nach Zugang der Auftrags­bestä­tigung bei Pyur eingehen muss. Erfolgt kein frist­gerechter Nach­weis, wird der jewei­lige gültige Preis des Produkts ab Vertrags­beginn berechnet. Abschluss­berech­tigt sind nur Haus­halte, die in den letzten drei Monaten keinen Vertrag über Internet mit einer Mindest­ver­trags­lauf­zeit von 24 Monaten mit einer Gesell­schaft der Tele Columbus Gruppe hatten. Das Angebot ist nicht mit anderen Ange­boten/Aktionen kombi­nierbar und gültig bis 4. Oktober.

2. August: Weiter Pure Speed 50/250 & Kombi 50/250 für 9,99 Euro monat­lich im 1. Jahr

Die beiden unten stehenden Aktionen werden um eine Woche bis zum 9. August verlän­gert: Damit gibt es die Tarife Pure Speed 50/250 & Kombi 50/250 weiterhin für 9,99 Euro monat­lich im 1. Jahr:

27. Juli: Pure Speed 50 & Kombi 50 für 9,99 Euro monat­lich im 1. Jahr

Zusätz­lich zu der unten genannten Aktion kosten bei Pyur bis einschließ­lich 2. August auch der Pure Speed 50 (Internet und Telefon) und der Kombi­tarif 50 (Internet, Telefon und TV) nur 9,99 Euro anstatt 19,99 Euro in den ersten 12 Monaten. Anschlie­ßend werden die regu­lären Grund­gebühren berechnet:

25. Juli: Pure Speed 250 & Kombi 250 für 9,99 Euro monat­lich im 1. Jahr

Bis einschließ­lich 2. August kosten der Pure Speed 250 (Internet und Telefon) und der Kombi­tarif 250 (Internet, Telefon und TV) nur 9,99 Euro anstatt 19,99 Euro in den ersten 12 Monaten. Anschlie­ßend werden die regu­lären Preise berechnet:

20. Juni: Redu­zierte Grund­gebühr, mehr Band­breite

Pyur passt seine Inter­net­tarife an und verkündet: Fest­netz ist inklu­sive, auch die Band­breiten werden ange­passt. So ersetzt beispiels­weise der 50-MBit/s-Tarif den 20-MBit/s-Tarif und der 250-MBit/s-Tarif ersetzt den 200-MBit/s-Tarif. Die Inter­net­tarife inklu­sive Fest­netz Pure Surf Speed (50 MBit/s) und Pure Surf Speed (250 MBit/s) sind in den ersten 12 Monaten der zwei­jäh­rigen Vertrags­lauf­zeit mit jeweils 19,99 Euro pro Monat güns­tiger. Ab dem 13. Monat der Lauf­zeit steigen die monat­lichen Grund­gebühren auf 29,99 Euro (50 MBit/s) bzw. 34,99 Euro (250 MBit/s). Die Tarife Pure Speed 400 (MBit/s) und Pure Speed 1000 (MBit/s) kosten dauer­haft jeweils 34,99 Euro pro Monat.

Die Preise für die Kombi-Tarife mit HD-Fern­sehen (bis zu 94 TV-Sender) liegen bei 19,99 Euro (ab dem 13. Monat 39,99 Euro) pro Monat für den Tarif mit 50 MBit/s, 19,99 Euro (ab dem 13. Monat 44,99 Euro) für den 250-MBit/s-Tarif und bei dauer­haft jeweils 44,99 Euro pro Monat für die Kombi-Tarife mit 400 MBit/s und 1000 MBit/s.

Kunden unter 29 Jahren zahlen für Internet inklu­sive Fest­netz 19,99 Euro (Pure Speed 100 MBit/s Young) oder 24,99 Euro pro Monat (Pure Speed 250 MBit/s Young),

31. Mai: Frei-Monate und Grund­gebühr-Rabatte

Nach Ablauf der vorigen Aktion hat Pyur eine neue Rabatt­aktion gestartet, die bis zum 19. Juni läuft. Nun kommt es darauf an, welcher Tarif gebucht wird. Beim Internet-Tarif mit 1 GBit/s ist die Grund­gebühr dauer­haft 40 Prozent güns­tiger, beim Internet-Tarif mit 400/500 MBit/s ist die Grund­gebühr dauer­haft 25 Prozent güns­tiger. Bei den Internet-Tarifen mit 20 MBit/s und 200 MBit/s wird 10 Monate keine Grund­gebühr verlangt, anschlie­ßend fällt die regu­läre Grund­gebühr an. Eine FRITZ!Box ist bei allen Tarifen nur in den ersten sechs Monaten enthalten.

Bei den Kombi­tarifen wird in allen Geschwin­dig­keits­stufen 10 Monate keine Grund­gebühr berechnet, anschlie­ßend fällt die regu­läre Grund­gebühr an. Ab 200 MBit/s ist eine FRITZ!Box dauer­haft ohne Aufpreis enthalten, beim Kombi-Tarif mit 20 MBit/s nur in den ersten sechs Monaten.

25. Mai: Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr bis zum 5. Juni

Pyur verlän­gert die vorige Aktion nun nach eigenen Angaben letzt­malig: Bei Bestel­lung bis zum 5. Juni wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box ist bei allen Tarifen ab einer Geschwin­dig­keit von 200 MBit/s dauer­haft im Preis enthalten, beim Tarif mit 20 MBit/s nur in den ersten sechs Monaten:

27. April: Weiter Internet- und Kombi-Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr

Pyur verlän­gert die vorige Aktion: Bei Bestel­lung bis zum 30. Mai wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box ist bei allen Tarifen ab einer Geschwin­dig­keit von 200 MBit/s dauer­haft im Preis enthalten, beim Tarif mit 20 MBit/s nur in den ersten sechs Monaten:

7. April: Internet- und Kombi-Tarife 10 Monate ohne Grund­gebühr

Pyur hat eine Oster-Aktion gestartet: Bei Bestel­lung bis zum 12. April wird für alle Internet- und Kombi-Tarife (mit Internet, Fern­sehen, Fest­netz) in den ersten 10 Monaten keine Grund­gebühr berechnet (bei 24 Monaten Vertrags­lauf­zeit). Eine FRITZ!Box ist bei allen Tarifen ab einer Geschwin­dig­keit von 400 MBit/s dauer­haft im Preis enthalten, bei den Tarifen mit 20 MBit/s und 200 MBit/s nur in den ersten sechs Monaten:

3. April: Dauer-Rabatt für junge Menschen

Ab sofort bietet Pyur Internet-Young-Tarife mit einem dauer­haften Rabatt an. Auf den Tarif Internet 200 MBit/s wird dauer­haft ein Rabatt von 33 Prozent gewährt. Er kostet monat­lich dauer­haft 22,11 Euro statt 33 Euro. Und auf den Tarif Internet 400/500 MBit/s gewährt Pyur dauer­haft 40 Prozent Rabatt. Die Grund­gebühr beträgt also 26,40 Euro pro Monat statt 44 Euro. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Eine FRITZ!Box kann für die ersten sechs Monate ohne Aufpreis hinzu­gebucht werden, anschlie­ßend kostet sie 3 Euro monat­lich extra:

Anzeige:

Mehr zum Thema PŸUR

Das Kabelfern­sehen ist Deutsch­lands zweit­ältester Fern­seh­ver­brei­tungsweg nach der Antenne. Heute liefert das Kabel weit mehr als nur Fern­sehen und Radio